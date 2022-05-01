Очень красиво и обалденно смотрятся на женщинах длинные вечерние платья с открытыми плечами без бретелей. Такие фасоны надевают звезды шоу-бизнеса на выступления. Но и очень часто можно в таких платьях увидеть и простых женщин, например на свадьбе, выпускном, корпоративе, презентации или конкурсе красоты.

Многих девочек всегда удивляло и возмущало, почему эти платья рассчитаны именно на взрослый мир и на недетскую обстановку. Разве не будет рада такому наряду девочка 7 лет? И разве у нее нет повода куда надеть такое, казалось бы, взрослое платье с открытыми плечами? Даже больше: утренник, Новый год, день рождения, выступление. И юная модница будет очень рада такому наряду. Дети если видят взрослых женщин в таких нарядных вещах, то очень сожалеют о то, что им нельзя надеть такую красоту. Ведь нигде это не прописано, что такие предметы одежды с определенного возраста. Запустить в массовый пошив могли бы свободно. Только для подстраховки все же приделать прозрачные бретельки. И что самое важное, на детские фигуры такие уменьшенные копии взрослых вечерних платьев сшить намного проще, так называемых основ ведь меньше. И ткани совсем немного.

Прежде всего в интересах юных модниц, чтобы было пересмотрено общепринятое мнение об этих вечерних платьях в пол с открытыми плечами. Ясное дело, что они – красота неописуемая. Только вот для кого она? Очень плохо, что лишь для взрослых. И почему люди решили, что такие длинные вещи дети не могут носить? Это полная ошибка и недоразумение, из-за которого страдают девочки.