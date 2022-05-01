26 апреля в ресторане Hamster прошёл Beauty-ланч – мероприятие проекта #ПроBeauty, посвящённого красоте, моде, стилю, здоровому образу жизни, инновациям и актуальным тенденциям в beauty-сфере. Светские персоны, медийные лидеры, представители СМИ и эксперты встречаются в неформальной обстановке, чтобы не только познакомиться с новинками, но и обсудить насущные интересные темы, обменяться мнениями, поделиться планами, продегустировать вкусные блюда и просто отлично провести время в приятной компании самых известных и ярких представительниц прекрасного пола.

Формат beauty-ланча идеально подходит для общения, позволяя не просто презентовать новинки, но и сразу же обсудить их и даже протестировать. В этот раз гости поучаствовали в мастер-классе по правильному дыханию, познакомились с новинками в области косметологии, попробовали себя в интереснейшем методе нейрографики, которая сейчас становится невероятно популярной.

Вела мероприятие Светлана Зейналова, а гостями ланча стали: Лера Кудрявцева, Екатерина Стриженова, Екатерина Гордон, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Анастасия Макеева, Анна Пескова, Алеса Качер, Анастасия Стоцкая, Анна Семенович, Юлия Костюшкина, Анастасия Гребёнкинка.

Гостьи с интересом познакомились с представленными beauty-новинками, продегустировали оригинальные блюда от Hamster, обсудили последние светские новости и планы на майские праздники. И сделали отличные фотографии в красочной фотозоне, оформленной декоратором Илоной Бильчук.

Автор метода похудения при помощи дыхания «КОРПАНЕТИК-360» Марина Корпан познакомила всех гостей с принципами правильного дыхания и провела небольшой мастер-класс. Этот метод позволяет по-новому оценить важность дыхания для здоровья организма. Марина Корпан уже более 20 лет учит людей по всему миру правильно дышать, за это время благодаря «КОРПАНЕТИК-360» тысячи людей смогли привести себя в форму, нормализовать вес, улучшить здоровье, восстановиться после ковида. Коррекция фигуры и снижение веса при помощи дыхания – это реально. И гости beauty-ланча в этом убедились, освоив некоторые упражнения.

Также участники мероприятия нарисовали алгоритм для исполнения целей. И помогла им в этом самый популярный в нашей стране инструктор нейрографики Анастасия Анисимова. Нейрографика – изобразительный метод работы с бессознательным для лёгкого достижения целей и исполнения желаний.

Конечно, не обошлось без обсуждения новинок в области уходов, процедур, эстетической косметологии! Новинку косметической компании Nanoasia представила основатель бренда Кира Сорокина. Гостям был презентован восстанавливающий бальзам для губ – REVITAL GLOSS FOR SEDUCTIVEPLUMP LIPS. Он не только отлично ухаживает, восстанавливает и увлажняет губы, но и наполняет их витаминами. А самое главное – за счёт нанотехнологий он увеличивает объём губ на 20-30 %!

С актуальными уходовыми программами и тенденциями в области эстетической косметологии гостей познакомила генеральный директор клиники эстетической медицины «ГАЛАКТИКА» Евгения Александрова. Клиника известна своей многолетней профессиональной историей, здесь работают настоящие профессионалы в сфере пластической хирургии, ортопедии, стоматологии, гинекологии и, конечно, косметологии и дерматологии.

Измениться, преобразиться, быстро поднять себе настроение можно при помощи любимой бьюти-процедуры! И любая женщина это отлично знает. О тенденциях по всем бьюти-направлениям, от актуальных цветов в маникюре до новинок в косметологии и парикмахерском искусстве, а также об особенностях ведения бьюти-бизнеса, рассказали владелицы сети салонов Nail Sunny Элеонора и Арина Мовсисян. А гости вечера были рады поздравить Элеонору и Арину с получением награды Women in business.

Все гости получили подарки от компаний-партнёров мероприятия: кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; полезные сладости на каждый день Snaq Fabriq; шоколадная продукция компании «Конфитрейд»; украшения ручной работы Олеси Зосимовой; сеть spa салонов Wai Thai; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash; декоративная косметика Vivienne Sabo.

Все участники отметили, что beauty-ланч получился информативным, интересным, доброжелательным по атмосфере. Во многом это заслуга Эльвиры Мандровской и её ресторана Hamster, который недавно изменил локацию, переехав в зелёный экологичный уголок Москвы. Здесь очень уютно и созданы все условия для отличного отдыха. А блюда от шефа – выше всяких похвал!