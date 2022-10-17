Необычный показ прошёл в рамках международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO. Впервые была показана стрелковая, тактическая, лётная и городская одежда в стиле милитари! Ведущая Полина Бурлуцкая, директор ассоциации авиационного мастерства России представила коллекции российских производителей.

Одежда в стиле "милитари" давно и прочно заняла свои позиции в мире моды, перекочевав из спецодежды в разряд городской и украсив собой гардеробы модниц. Ну и, конечно же, специальная одежда для спортсменов-стрелков и охотников, для которых важна максимальная функциональность экипировки. Высокотехнологичные ткани и свойства спортивной одежды — воздухопроницаемость, паропроницаемость, испаряемость, водоемкость, гигроскопичность, гибкость, сминаемость и другие полезные качества.

Зрителям были продемонстрированы следующие коллекции:

1. "Dove of Peace" российского дизайнера Тани Расторгуевой (theCreateIn). Показ интегрирован в показательные выступления по лукобегу.

2. Компания "Округ" представила свои модели авиационной, тактической и охотничьей одежды.

3. Компания Brutage показала спортивные и охотничьи толстовки, худи и жилеты. Дизайн и производство - Константина Бочкарёва.

4. Компания RME Phoenix: Рубашки и штаны из камуфляжа, а также судейскую форму для стрелкового спорта в гавайском стиле.

5. ООО "Оружейная мануфактура" (Новосибирск): Одежду для занятий стрелковым спортом и охотой.

Ткани это самое важное для такой экипировки и наши российские учёные и технологи сейчас разрабатывают водонепроницаемые, негорючие, дышащие материалы. Представляемые модели можно было приобрести здесь же на выставке или заказать по индивидуальным размерам.

Коллекции представляли не профессиональные модели, а спортсмены стрелковых видов спорта - Минаев Сергей, военный летчик, пилот-инструктор, Барановы Максим и Евгений, спортсмены-стрелки практическая стрельба РСС, Сутаев Марат - инструктор по практической стрельбе, Вячеслав Паршин, директор по развитию и продвижению компании «Техармс», эксперт в области обучающих систем по работе с оружием, Астахова Анна эксперт стрелковых видов спорта. Московский оружейный завод Атаман предоставили на показ пневматические пистолеты и ружья. В конце вечера гостям были подарены от компании «Новокраска» - оружейное масло и пена для чистки оружия.