В феврале, в отеле Plaza в рамках нью-йоркской Недели Моды, прошел показ Carolina Herrera осень-зима 2023/2024. Из сезона в сезон креативный директор Дома Уэс Гордон умело переосмысливает бессменную элегантность, и в новой коллекции дизайнер не отошел от намеченного курса, и мастерски соединил романтические мотивы и внешнюю строгость.

В интервью для Vogue Уэс Гордон признался, что вдохновлялся личными качествами основательницы Дома Каролины Эрреры. В ее натуре женские черты умело переплетаются со строгостью. Этими же качествами обладает и героиня исторической драмы «Императрица», недавно вышедшей на Netflix. Австрийской императрице Елизавете Баварской, известной как принцесса Сиси, после замужества приходится выживать в новой семье и бороться за свое место при дворе. В новой коллекции дизайнер сравнивает принцессу Сиси с Эррерой – такой же целеустремленной, но в тоже время хрупкой и элегантной женщиной.

«Эта комбинация сделала миссис Эрреру и модный Дом, а именно – дисциплина и серьезность в сочетании с пышностью», - говорит Уэс Гордон.

Сценография показа полностью повторяла идею, заложенную дизайнером: теперь не только элементы одежды призваны отметить женское величие, но и декорации в стиле ампир. За это отвечали стены с золотой отделкой, высокие потолки и огромная хрустальная люстра посередине зала.

Вот уже второй сезон подряд шоу открывает нидерландская модель Мила ван Итен. Именно с ее первого выхода начинается ода Дому Carolina Herrera. Платье-колокол в черно-белую полоску (которая, по идее дизайнера, ассоциируется с безграничными возможностями) отсылает к истории американской марки. Дело в том, что сочетание черного и белого цветов стало знаковым в первые годы существования бренда, а также это один из любимых стилевых приемов самой Каролины Эрреры. С 1980-х годов она выбирает белый верх и черный низ как основу персонального стиля.

Еще одна важная составляющая часть в философии Дома – платья. И Уэс Гордон умело процитировал эту визитную карточку. Кроме экспериментальных смелых вариантов, героями нового сезона стали величественные бальные платья разных форм и цветов: от классического черного до королевской марсалы.

Чтобы подчеркнуть баланс женской силы и строгости, дизайнер смело использовал романтичные цветочные мотивы: нежным украшением творений Гордона стали пионы и хризантемы. Целая оранжерея распустилась на платьях, пышных юбках и даже на шелковых брюках-палаццо.

При создании аксессуарной линии дизайнер сделал акцент на элегантность. Белоснежный клатч, украшенный крупной розой и колокольчиками, лодочки аналогичного оттенка с синими лепестками и серьги с кристаллами в купе с крупным колье - лучшая ассоциация с чувственной и хрупкой дамской натурой.

Визажисты, работающие над макияжем, подчеркнули естественную красоту женского лица, использовав минимум косметики и сделав ставку на природные данные.

Во время шоу звучала песня "Georgia on my mind" ("Джорджия в моих мыслях"). Похоже, что музыкальная композиция посвящена дочери Уэса Гордона - Джорджии, родившейся совсем недавно.