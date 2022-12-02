За основу коллекции "Роскосмос & DNK 2.0." бренд DNK Russia взял экипировку космонавтов "Роскосмоса". В работу пошли униформа и элементы скафандров.

За основу коллекции "Роскосмос & DNK 2.0." бренд DNK Russia взял экипировку космонавтов “Роскосмоса”. В работу пошли униформа и элементы скафандров.

В результате получилась функциональная и удобная одежда для взрослых

и детей. При этом каждая позиция из коллекции "Роскосмос & DNK 2.0." транслирует достижения космической индустрии России.

На историях о Гагарине, Леонове, Терешковой и других выросло несколько поколений. DNK Russia стремится продолжить эту традицию и показатьь, что нашей космонавтикой можно и нужно гордиться.

Дизайнеры бренда убеждены, что лучший способ показать детям что-то - это пример родителей. Коллекция "Роскосмос & DNK 2.0." позволит создавать стильные семейные образы, которые будут нести в себе особый смысл и ценности.

В коллекцию вошли бомберы, комбинезоны, базовая одежда и аксессуары. Также в ней появится легендарная куртка-скафандр, которая уже успела покорить ценителей высокой моды при запуске первой коллекции. В "Роскосмос & DNK 2.0." куртка-скафандр будет представлена в трех цветах: белом, черном и бежевом.

Коллекция "Роскосмос & DNK 2.0" представлена на официальном сайте бренда DNK Russia.

Российский бренд одежды DNK Russia основан в 2015 году сестрами Анной и Ольгой Ничковыми. DNK Russia стал известен своим неординарным подходом к моде, который основывается на принципе “Сделано в России”. Принцип ярко проявляется в авторских коллекциях, посвященных достижениям нашей страны.

Первую коллекцию "Роскосмос & DNK" бренд презентовал 15 апреля 2022 года в рамках кинофестиваля “Циолковский” (г. Калуга). Показ прошел в Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. После этого коллекция "Роскосмос & DNK" была представлена на Московской неделе моды.