Совсем скоро, 10 сентября группировка «Ленинград» выступит на стадионе «Лужники». Единственный концерт Сергея Шнурова, объявленный после почти трехлетнего перерыва, станет самым ожидаемым музыкальным событием 2022 года. Более 20 тысяч билетов разошлись в первые три дня продаж. Программа носит название «Ленинград» - Классика» не потому, что исполняться будут только классические «ленинградские» хиты (хотя всенародно любимые «В Питере – пить» и «WWW», конечно, прозвучат вместе с новыми злободневными песнями), а потому что на сцене к группировке присоединится симфонический оркестр «Глобалис».

Группировка «Ленинград» не выступала с 2019 года, со времен большого стадионного тура, который носил название финального. Тогда один из самых популярных музыкантов в России попрощался с публикой, объяснив это тем, что группа достигла своего максимума и больше не может сказать ничего нового. Сейчас вновь собрать коллектив Сергея Шнурова подвигает, по его собственным словам, накопившийся запас творческой энергии. Он выливается, в том числе, и в практически еженедельный релиз новых остроактуальных песен – они стабильно и постоянно возглавляют рейтинг музыкальных композиций на YouTube. «Геополитическая», «Иноагент», «Мелочи», «Наша экономика», «Оспа» и другие композиции набирали по 5 миллионов просмотров за один день. А в комментариях к видео то и дело разражаются настоящие баталии между поклонниками и скептиками. Сам Шнуров относится к этому с большой иронией.

- Вот уже 25 лет, как я пою и пишу песни, 25 лет это поколение. Так что я могу без натяжек говорить, что на моих песнях выросло поколений. И 25 лет я слышу и читаю, что «Шнур уже не тот». Все правильно, Шнур всегда не тот. Потому что делать то, что от тебя ожидают, ты будешь смотреть во вчера. А нужно бежать вперед! - заявляет он.

В эпоху жесточайшего политического и мировоззренческого расслоения среди деятелей культуры и искусства, Сергей Шнуров остается едва ли не единственным артистом, кто отчетливо заявляет, что ему одинаково несимпатичны обе стороны, наплевать на чужие мнения, да и без общественного одобрения он вполне может обойтись. «Нет задачи у меня понравиться ни начальству, ни в ютубе люду!» - декларирует он. В ситуации, когда со всех сторон требуют присяги на верность, он остается верен себе. а экстраординарные события в обществе становятся для него материалом для творчества.

- Три года я ждал, что кто-нибудь возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю. И ничего… Приходится выходить на сцену! А градус абсурда, который все время растет – это прекрасное для меня поэтическое топливо. Целый клубок причин – меня распирает, я хочу, и зритель тоже хочет, что же еще надо!

Сергей Шнуров и «Ленинград» обещают «порвать Лужники, как Тузик грелку».

«Сергей всегда чувствовал момент, когда говорить, а когда молчать. Он всегда держал время за яйца, а в те моменты, когда отпускал, время начинало мычать что-то нечленораздельное, - говорится в официальном сообщении группы «Ленинград», - Сейчас настало то время, когда живой голос Шнурова стал просто необходим. Во времена, когда любые вложения стали рискованными, остаётся тратиться только на собственное психическое здоровье и положительные впечатления. Концерт «Ленинграда» - это тот редкий случай, когда позитивные эмоции гарантированы»!