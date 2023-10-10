Один из ярких дебютов осенней выставки моды CPM в Москве – стамбульский молодой бренд WHATIF, основанный во время пандемии, показал коллекцию в европейском стиле, доказывающую, что женщина может раскрыть новые грани своей красоты, не прибегая к кардинальным переменам.

Универсальные предметы гардероба – от брюк, юбок и тренчей до платьев на выход – составляют порой не самые стандартные образы, однако точно станут беспроигрышным вариантом для деловой встречи, досуга в кругу друзей и даже коктейльного вечера. Коллекция FW 23/24 построена на контрасте песочного и черно-белого цветового решения, прямого и струящегося силуэтов, легкого оверсайза и ненавязчивого городского шика. Также обращает на себя внимание концепция комфортной осени: каждый образ включает предметы, в которых будет уютно и тепло даже в прохладную погоду.

Сегодня WHATIF - это не просто модный бренд, но и выражение смелости, творчества и индивидуальности. Он защищает право каждой женщины на самовыражение и открытость к новым опытам, предоставляя возможность создавать свою собственную историю и формировать свой стиль.

На юбилейной крупнейшей в России и Центральной Азии выставке моды CPM в Москве бренд представил коллекцию FW 23/24 не только на стенде, но и на подиуме, с участием топ-стилистов из бьюти-команд AlterEgo Italy и Russian Beauty Guru. Модный дебют состоялся благодаря поддержке Стамбульских ассоциаций экспортеров текстиля и готовой одежды IHKIB и ITKIB, а также международного телеканала Fashion TV.