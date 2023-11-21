В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического триллера «Человек ниоткуда». Фильм представили режиссер Ренат Давлетьяров и актеры Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Анастасия Фурса, Марина Петренко. В продюсерскую команду проекта вошли Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный Максим Рогальский. Картина была создана при поддержке Фонда кино, при участии онлайн-кинотеатра Okko, и выйдет в прокат 2 ноября 2023 года.

По сюжету в 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему - это его будущее и наше с вами настоящее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет…

Премьеру посетили: Леонид Ярмольник, Аркадий и Наталья Укупник, Екатерина и Александр Стриженовы, Дина Корзун, Мари Краймбрери, Дмитрий Красилов, Анастасия Стежко, Надежда Ручка, Дарья Авратинская, Сергей Филин и Мария Прорвич, Анна Богомолова, Лика Маркелова, Мирослава Михайлова, Пелагея Невзорова, Анна Котова, Владимир и Маруся Левкины, Иван Ратников, Александр Энберт, Елена Старостина, Петр Буслов, Вячеслав Тельнов и многие другие.

Ренат Давлетьяров, режиссер, продюсер, соавтор сценария: «Фильм «Человек ниоткуда» - это настоящий ребус. Каждый зритель, погрузившийся в фильм, начнет вольно или невольно, разгадывать детективные загадки, пытаясь понять, что могло произойти с главным героем. Иногда мы специально добавляем какие-то эпизоды, чтобы направить зрителя по ложному следу и сделать картину еще интереснее».

Александр Метелкин, актер: «Это развлекательное, зрелищное кино, в котором масса неожиданных поворотов. Мой герой — Ким Кириллов, советский космонавт-испытатель, вымышленный персонаж, вдруг очнулся в современном 2023 году. Мне, как артисту всегда были интересны сюжеты о перемещении во времени, в таком случае - роль, да и жизнь в целом становится объемнее. Это ж надо быть современным человеком, представить, что я советский космонавт, который попадает в 2023 год и видит мир в других красках. Очень интересная задача. Надеюсь нам удалось сделать это интересно не только для себя, но и зрители оценят этот фильм».

Варвара Комарова, актриса: «В фильме я играю двух женщин и одна из моих героинь – начинающая актриса и, конечно, она близка мне: быть актрисой в самом начале творческого пути, когда от тебя мало что зависит - непросто, я понимаю, что она чувствует. Вторая моя героиня - это девушка 1960-х. А может это один человек? Очень хочется, чтобы зритель, разгадал эту загадку, посмотрев картину! Для меня неизменно одно, что это история о любви, растянутая во времени. Как один человек из прошлого попал в наше время и продолжает любить и помнить одну женщину, которая не помнит его».

Ирина Медведева, актриса: «Как моя героиня встречает на улице человека, который говорит : «Я космонавт», так и я в творчестве впервые столкнулась с темой космоса. Это был невероятно интересный опыт. В фильме я играю девушку из нашего времени, хотелось бы, чтобы зритель смог узнать в ней себя, ощутить, что она реальна. Он должен поверить, что она втянута в такие фантастические обстоятельства, в которые интересно было бы попасть самому, чтобы распутать весь клубок загадок».

«Человек ниоткуда»

Дата релиза: 2 ноября 2023

Производство: кинокомпания «Интерфест» при поддержке Фонда кино, при участии онлайн-кинотеатра Okko

Дистрибьютор: «Наше кино»

Жанр: триллер, приключения, фантастика

Режиссер: Ренат Давлетьяров

Продюсеры: Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный, Максим Рогальский

Сценарий: Дмитрий Пинчуков, Ренат Давлетьяров

Оператор: Евгений Синельников

В ролях: Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин