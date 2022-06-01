В арт-галерее ‘No. 9 Cork Street’ проводится выставка переработанного денима ‘Indigo’, созданная DL1961 в сотрудничестве с Frieze London.

Выставка посвящена устойчивой моде, где инсталляции сделаны из старой джинсовой ткани. Среди различных предметов выставки посетители могут увидеть платье для красной ковровой дорожки, созданное командой DL1961 из лоскутков денима. Соучредитель и креативный директор бренда Сара Ахмед говорит, что они хотели показать слияние искусства, устойчивого направления и джинсовой ткани.

DL1961 – Нью-Йоркский бренд денима премиум-класса с упором на экологичность. Одежда изготавливается из переработанного трикотажа и джинсовой ткани. Каждая вещь делается на предприятии с использованием солнечной энергии и ресурсосберегающих технологий.