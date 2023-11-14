Академия стиля «Diamond kids» под руководством Елены Эпельбаум и семейный глянец «Babyer magazine» Ольги Власенко представляют: 17 декабря в самом центре Москвы в ресторане Метрополь гостиницы Метрополь пройдет торжественный, камерный гала ужин Новогодний бал «Истинные ценности».

Мероприятие проходит 11-й год подряд и является обладателем премии«Лучшее семейное мероприятие года» по версии телеканала Fashion TV. Дети окунутся в сказочный мир вместе с «Море шоу», детская и взрослая дискотека, мастер -классы для детей по холодному фарфору, парфюмерный мастер класс.