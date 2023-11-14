В первую коллекцию обуви под собственной торговой маркой сети мультибрендовых магазинов Hiker вошли две модели мужских ботинок – Mudguard и Snow Boot, сообщает компания Street Beat.

Mudguard – ботинки с верхом из цельнозерновой кожи, мембраной и утеплителем 3M Thinsulate, технологичной подошвой со стабилизатором пятки и агрессивным протектором. Модель доступна в чёрном цвете. Размерный ряд – с 40-го по 46-й.

Snow Boot – утеплённые мужские ботинки с верхом из нейлона, усиленным элементами кожи, мембраной и утеплителем 3M Thinsulate, агрессивным цепким протектором. Модель доступна в трёх цветах – чёрном, синем и хаки. Размерный ряд – с 40-го по 46-й.

Новинки представлены в розничных магазинах Hiker, а также в онлайн-магазине street-beat.ru/hiker.

Hiker – сеть мультибрендовых магазинов для аутдор-активностей и покорения города. В ассортименте магазинов Hiker представлены одежда, обувь и аксессуары The North Face, Helly Hansen, Salomon, Vans, Napapijri и других брендов.

Street Beat – сеть мультибрендовых магазинов, где представлены обувь, одежда и аксессуары от мировых спортивных и лайфстайл-брендов (Adidas, Reebok, Puma, Converse, Dr. Martens, The North Face и другие), а также базовая коллекция одежды и обувь собственной торговой марки Street Beat. В сети Street Beat можно найти классические модели кроссовок, кед и ботинок, а также одежду, в том числе верхнюю, разнообразные аксессуары и средства для чистки и защиты обуви.