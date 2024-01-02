В самом центре Москвы, в великолепных залах исторического памятника архитектуры – легендарного отеля METROPOL, состоялся 11-й по счету ежегодный семейный праздник – Бал «Истинные ценности 2023», где светская столица погрузилась в атмосферу аристократизма и благородства, ярких впечатлений и изысканного вкуса.

Главной целью праздника стало распространение концепции воспитания юного поколения россиян в духе семейных традиций, в атмосфере любви к литературе и искусству, стремления к созиданию, глубокого уважения к отечественной истории и выдающимся личностям, оказавшим позитивное влияние на ее ход.

Как и прежде, организаторы бала – владелица детской академии стиля Елена Эпельбаум и владелица глянцевого журнала и генеральный директор холдинга Ольга Власенко.

В роли ведущего великолепного семейного праздника по традиции выступил Владимир Брилёв, которому помогали «юные волшебники» – Ангелина Сосновская и Марк Васильев.

В программе гала-концерта приняли участие юные артисты: модели Академии стиля Diamond Kids и воспитанницы балетной школы «Армиды», участники проекта Diamond Voice Егор Томилин, Мила и Летти Король, Стефания Кривак, Александр Чернышов, Марк и Филипп Розенталь, Александр и Сергей Филины, Ивена Работина, София Иванова, Айя Вейнтрауб.

Особый интерес зрителей вызвало выступление Виолы Антоновой, воспитанницы Академии танца под руководством директора балетной программы молодых артистов Большого театра, Народного артиста России Сергея Филина.

С восторгом были встречены выступления звезд российской эстрады: участника Главной премии России Wedding Avards Russia, участника фестиваля «Спасская Башня», лауреата всероссийских и международных конкурсов, саксофониста, более трех лет выступающего на профессиональной сцене Виктора Макаренкова и саксофониста Алексея Осичева, певицы Марго с её замечательным коллективом, дуэт «ЭЛиПС», финалиста телевизионного проекта «Фабрика Звезд-4» Антона Зацепина, певицы и автора песен Ксении Новиковой, Настики – участницы реалити-шоу «Песни на ТНТ», Элины Пан, Татьяны Морозовой, Эммы Эм. Концертную программу завершил замечательный молодой вокалист Максим Путин.

Огромное впечатление на гостей произвело выступление Московского хореографического ансамбля «Асса».

Бал украсило великолепное шоу творческого коллектива Roller Dream под руководством Сергея Алексеевича Томилина.