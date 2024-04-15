11 апреля в Дмитровском переулке состоялось грандиозное открытие нового свадебного бутика Blanche Bridal. Гости мероприятия смогли одними из первых посетить уникальное пространство бренда – собственный особняк в тихом историческом центре. Здесь всё максимально продумано: дизайнерские решения интерьера погружают в атмосферу роскоши, а собственная парковка делает визит комфортным.

В бутике эксклюзивно в России представлены мировые бренды: Alon Livne, Galia Lahav, Reem Acra. Нарядам именно этих брендов отдают предпочтение Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон и другие мировые звезды. Также бутик Blanche Bridal предоставляет услуги собственного ателье — Blanche Atelier, где можно заказать платье любой сложности или полностью изменить уже имеющееся в коллекции.

Гостями мероприятия стали Юлия Снигирь, Елена Кулецкая, Ирина Чайковская, Алина Ковалева, Дарья Коробова и другие.

Открытие включало в себя небольшую экскурсию по особняку, fashion show и тематические лекции. За бокалом игристого, под чарующие звуки арфы гости получили возможность пообщаться с директором производства Blanche Atelier и основателем бренда Марго Шелобковой. Подарками для гостей стали сертификаты в центр красоты Aldo Coppola, клинику премиальной стоматологии Blanche Dental и приятные комплименты от Blanche Bridal. Мероприятие прошло при поддержке Wedding Magazine.

О Blanche Bridal

Blanche Bridal — это уникальный бренд свадебной моды. История бренда начинается в 2014 году с небольшого бутика, впоследствии завоевавшего сердца самых взыскательных невест, включая звёзд телевидения, актрис театра и кино, блогеров и даже княгинь.

Сервис Blanche Bridal включает бесплатную индивидуальную примерку, примерку-девичник или trunk-show, сопровождение профессионального стилиста-консультанта, подбор обуви, украшений и аксессуаров. Бутик также предлагает хранение и доставку платья до места церемонии, выездные примерки. В новом уютном пространстве каждого клиента ждёт высокопрофессиональный сервис и неформальное общение с игристым вином и угощениями. Здесь делают всё для того, чтобы каждая гостья чувствовала себя по-настоящему счастливой и особенной.

Фото: blanchebridal.ru