Премьера оперы Жоржа Бизе «Иван Грозный» в полной сценической версии будет представлена в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» 17 и 18 декабря 2022 года.

Художник-постановщик спектакля, народный художник России Вячеслав Окунев придумал удивительные по красоте образы. Художественная практика Окунева-сценографа построена на принципе культурно-исторических ассоциаций, позволяющая легкими штрихами передать дух и стиль эпохи.

Костюмы царицы Марии и царя Иоанна Васильевича изящно дополнили украшения ювелирного дома Axenoff. Среди украшений, которые носит Мария, серьги Vologda, которые вдохновлены вологодским кружевом. Образ Ивана Грозного дополнен перстнем Kupava, выполненным из серебра с бесцветными топазами. При создании кокошника Петр Аксенов вдохновился работами художника Сергея Соломко, который создавал эскизы костюмов к балу 300-летия дома Романовых.

«Девушка в те времена всегда производила впечатление на мужчину, тем более на царя, скромностью и спокойствием, но в образе главной героини присутствует определенный властный характер и сила. Тем не менее она проявляется после бракосочетания, а до него невеста предстает «белым лебедем». Этот кокошник придает властной женщине, царице, образ лиричной невесты, в которую влюбляется царь. Создается целомудренный образ, который соответствует образу царской невесты того времени.» – отметил Петр Аксенов.

Работы ювелирного дома Axenoff отличает глубочайшая любовь к истории, культуре и стилю великих монархий Европы, в особенности, к русской царской семье. Ювелирный дом смешивает современные тренды с классическими ювелирными традициями, создавая тем самым уникальный синтез прошлого и настоящего.