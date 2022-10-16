Каждый месяц Ирина Голомаздина, креативный директор 12 Storeez, выбирает для специального раздела GI (инициалы креативного директора марки – Golomazdina Irina) несколько моделей из новой коллекции, которые лучше всего отражают ее собственный стиль минималистичной женственности и идею гардероба вне времени.

В октябре она делает акцент на трикотаж — свитеры, вязаные костюмы, тонкие водолазки, длинные пальто и жилеты из кашемира и шерстиТакже в коллекцию вошли юбки — кожаная и джинсовая, брюки со штрипками из вискозы, ботильоны на каблуке и сапоги-трубы. Из верхней одежды — длинные пальто и пуховики.

Примечательно, что в цветовой гамме помимо традиционных для осени приглушенных оттенков появились яркие детали. «Чтобы сделать образ более заметным и ярким, достаточно одной акцентной вещи. На фоне привычных оттенков осеннего города этого хочется особенно сильно», — комментирует Ирина.

Модели из капсулы GI выпускаются в ограниченном количестве. Они будут представлены онлайн и в избранных розничных магазинах сети. Раздел обновляется каждый месяц.