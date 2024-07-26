В Красноярске стартует Неделя моды «Сибирские бренды». Основным днем главного события фешен-индустрии края станет 27 июля. Для проведения мероприятия выбрана живописная локация с видом на Енисей: остров Татышев в районе залива Стрелка.

Программа основного дня начнется в 10:00 и завершится в 22:00. Гостей ждут три зрелищных показа, маркет, который будет открыт прямо на площадке, а также образовательные лекции и встречи со стилистами. В этом году Неделя моды расширяет географию: впервые коллекции представят дизайнеры не только из Красноярского края, но и из республик Хакасия и Тыва, Иркутской и Томской областей. Всего в событии примут участие более 60 брендов.

Первыми свои коллекции представят дизайнеры, специализирующиеся на детской моде. Это 7 брендов, создающих как школьные коллекции, так и повседневные образы. Все, чтобы ребенок одевался ярко, небанально и при этом удобно. Старт показа с участием самых юных моделей в 12:00. Но приходить стоит заранее: уже с 11:00 будут работать различные локации, где дети смогут поиграть и отдохнуть.

Затем новые коллекции уже для взрослых покажут ведущие и начинающие дизайнеры Сибири. Это 34 бренда, которые создают одежду в разных стилях. В том числе по подиуму пройдут модели в нарядах от брендов с международным опытом – ANNPOLYAKOVA и BUTS№8, которые в прошлом году были представлены в Париже во время Недели моды.

«Неделя моды «Сибирские бренды» уже по праву стала одним из самых ярких и красивых событий в городе. Но особая ценность этого мероприятия в том, что оно знакомит аудиторию с локальными брендами, демонстрирует возможности местной фешен-индустрии красноярским покупателям. В то же время, гостями события становятся байеры, которые всегда находятся в поиске новых имен для своих магазинов. Неделя моды – это не только показы, но и работа маркета, и деловая программа, для участия в которой мы уже традиционно приглашаем лидеров индустрии. Мы проводим мероприятие в четвертый раз и видим растущий интерес. Об этом же говорит вовлеченность соседних регионов, которые впервые приехали начинающие дизайнеры Сибири. Это 34 бренда, которые создают одежду в разных стилях. В том числе по подиуму пройдут модели в нарядах от брендов с международным опытом – ANNPOLYAKOVA и BUTS№8, которые в прошлом году были представлены в Париже во время Недели моды.

«Неделя моды «Сибирские бренды» уже по праву стала одним из самых ярких и красивых событий в городе. Но особая ценность этого мероприятия в том, что оно знакомит аудиторию с локальными брендами, демонстрирует возможности местной фешен-индустрии красноярским покупателям. В то же время, гостями события становятся байеры, которые всегда находятся в поиске новых имен для своих магазинов. Неделя моды – это не только показы, но и работа маркета, и деловая программа, для участия в которой мы уже традиционно приглашаем лидеров индустрии. Мы проводим мероприятие в четвертый раз и видим растущий интерес. Об этом же говорит вовлеченность соседних регионов, которые впервые приехали к нам в качестве участников», – рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Прямо на площадке Недели моды будет работать маркет, где можно приобрести одежду или аксессуары более чем от 25 локальных дизайнеров. В продаже будут повседневная, спортивная и нарядная одежда, школьная форма, рубашки-конструкторы, авторские аксессуары, кокошники, сумки, ремни и другое.

Между показами в рамках деловой программы Недели моды состоятся встречи с именитыми представителями индустрии из Москвы. Гости праздника смогут пообщаться со стилистом Викторией Чураевой (известной также как Salavat Kypere), которую на свои показы приглашает даже Balenciaga, и с основателем российского бренда Daisyknit Максимом Рябыкиным.

Отметим, что вход на площадку Недели моды свободный, при этом посадочные места предоставляются только по регистрации на сайте мероприятия (количество ограничено). Для тех же, кто не сможет добраться до острова Татышева, в прямом эфире будет организована трансляция показов на фасаде Красноярской филармонии и в VK Сибирского института развития креативных индустрий.

Напомним, что в рамках Недели моды в шоуруме креативного пространства «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В) продолжается «Шопинг выходного дня», в дни которого можно ознакомиться с большим ассортиментов товаров от местных дизайнеров одежды. Он продлится до 4 августа.

Источник фото: пресс-служба Недели моды «Сибирские бренды»