Быть героем не сложно, труднее найти место, где можно им не быть.

Третья личная коллекция “НАТЕ НОСИТЕ” — этюд в бордовых тонах. В лимитированный дроп вошли всего по 20 серий каждого принта.

Две футболки о том, как сохранять в себе человека и противостоять хтонической тьме.

Два ультиматума, выжженных белой красной по кровавой ткани. Два правила, которых мы придерживаемся все это время.

20% c продаж «Не дай ублюдкам себя доконать» пойдут на помощь людям с психическими расстройствами в благотворительный фонд «Равновесие».

Ней дай ублюдкам себя доконать — теперь про каждого из нас.

«По любви» — футболка о том, что бы разными мы ни были, мы смотрим в одном направлении. В направлении будущего, в котором есть место жизни и любви. Победим тьму, только если будем заодно.

Купить футболки можно на странице сайта: https://natenosite.shop/leto2024

Источник фото: “НАТЕ НОСИТЕ”