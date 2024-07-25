В июне 2024 года в Москве, на одной из топовых локаций Novotel Moscow City, состоялась долгожданная ежегодная премия N1 Medical - одно из самых масштабных и престижных событий в области здравоохранения, новейших медицинских технологий и индустрии красоты.

В рамках N1 Medical 2024 прошли яркие презентации самых передовых разработок ведущих клиник, медицинских центров, фармацевтических и косметологических компаний. Красота и мода неразрывно связаны друг с другом, но в основе всего этого, конечно же, лежит здоровье.

Организаторам удалось создать поистине уникальную атмосферу для встречи выдающихся умов, обмена бесценным опытом и рождения прорывных идей.

В июне 2024 года в Москве, на одной из топовых локаций Novotel Moscow City, состоялась долгожданная ежегодная премия N1 Medical - одно из самых масштабных и престижных событий в области здравоохранения, новейших медицинских технологий и индустрии красоты.

В рамках N1 Medical 2024 прошли яркие презентации самых передовых разработок ведущих клиник, медицинских центров, фармацевтических и косметологических компаний. Красота и мода неразрывно связаны друг с другом, но в основе всего этого, конечно же, лежит здоровье.

Организаторам удалось создать поистине уникальную атмосферу для встречи выдающихся умов, обмена бесценным опытом и рождения прорывных идей.