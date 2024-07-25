Коллекция Mascotte Fall 2024 наполнена линиями, различные комбинации и переплетения которых создают современные и особенно акцентные вариации привычных всем конструкций и форм. Геометричность одновременно проста и сложна, что и отражается в обуви. Фокус на фигурные каблуки, полусапоги и ботильоны с трендовым широким отворотом, объемные подошвы, анималистичные принты, квадратный графичный мыс и фактурные вставки в оформлении верха - детали выглядят ярко и минималистично. Стиль в простоте и особенных деталях отражается и в мужских моделях, которые представлены в коллекции благородными оттенками кожи и аккуратной перфорацией, а лаконичные формы изделий дополняются эффектами washed-out и патинированием, благодаря чему обувь станет главным украшением вашего образа.

Ничего лишнего – только продуманное качество, натуральные материалы и эстетичные силуэты уже ждут вас в коллекции Mascotte.