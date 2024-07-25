Новую летнюю коллекцию российского бренда Inni отличают натуральные материалы, выразительные силуэты, восточные мотивы и контрастные цвета.

В коллекцию вошли летящие платья, строгие рубашки с поясами, придающими блузе запах, юбки с таким же дизайном, летящие брюки и жакеты с полукруглыми рукавами. Вещи выполнены из таких атуральных материалов, как лен, хлопок и шифон. Цветовая палитра коллекции включает белый, алый, темно-розовый, темно-синий и черный.

Коллекция будет продаваться в московских торговых центрах «Авиапарк» и в бутике Inni в «Мега Химки».

Inni - бренд женской одежды и аксессуаров, основанный в 2023 году. Название бренда вдохновлено корейской мифологией; Inni предлагает высококачественную одежду с культовым корейским дизайном и европейским подходом. С акцентом на корейскую утонченность в ассортименте представлены офисный дресс-код, романтические платья и модный деним.

Фотографии предоставлены компанией.