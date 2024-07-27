Форум молодых дизайнеров и Конкурс «ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

Конкурс "Поколение NEXT" возобновляет работу в рамках Форума молодых дизайнеров Международной выставки Индустрия Моды (fi-expo.ru).

Открыт прием заявок по направлениям Текстиль (Арт-текстиль и Пром-текстиль), Костюм (Коллекция и Пром-образец), Графический дизайн в индустрии моды (Модная графика, Полиграфия, Фирменный стиль, Фотография). Участвовать в Конкурсе и Форуме могут молодые специалисты и студенты российских и зарубежных ВУЗов, ССУЗов и школ профессиональной подготовки (переподготовки) в возрасте от 16 до 35 лет. Участие в Конкурсе и Форуме бесплатное. Подать заявку можно на сайте конкурса ПОКОЛЕНИЕНЕКСТ.РФ до 10 сентября 2024 года.

Финал Конкурса "Поколение NEXT" пройдет 17–20 октября 2024 года в КВЦ ЭКСПОФОРУМ (СПб) в рамках Форума молодых дизайнеров, который объединит на площадке выставки Индустрия Моды креативную молодежь, экспертов, производителей и байеров, готовых к общению, сотрудничеству и развитию. Финал конкурса пройдет в формате экспозиции проектов и демонстрации моделей на подиуме. Эксперты и Общественное жюри выберут победителей. На Форуме состоятся встречи с ведущими специалистами отрасли, круглые столы с участниками выставки и представителями сферы профильного образования, которые призваны содействовать формированию общей картины путей развития отечественной индустрии моды, установлению контактов молодых специалистов с производителями, байерами и потребителями.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» был открыт ВО ФАРЭКСПО в 2009 году. В формате совместной экспозиции проектов дизайнеров костюма, текстиля и графики проводился дважды в год с 2013 по 2018 год. Число финалистов конкурса за это время выросло от 15 до 150. Среди них – студенты и выпускники более 15 крупнейших российских ВУЗов и ССУЗов, молодые дизайнеры из Беларуси, Казахстана, Литвы и Латвии, Италии. Финалисты конкурса неизменно принимали участие в деловой программе Международной выставки «Индустрия Моды». Победители конкурса успешно начали карьеру в отрасли, многие из них работают в ведущих компаниях или развивают собственные бренды.

За годы своей работы «Поколение NEXT» зарекомендовал себя как независимый и авторитетный проект, конкурс вошел в число патронируемых НАИМ и выдвигал своих победителей на национальную премию в области индустрии моды «Золотое Веретено», которую в 2015 году получила Лидия Демидова.

Организатор Форума, ВО «ФАРЭКСПО», продолжает работу по выявлению талантливых креативных студентов и перспективных молодых дизайнеров для обеспечения кадрового резерва легпрома, вовлечению их в профессиональную среду и поддержке на этапе построения карьеры.

Партнеры конкурса: FASHION.RU, MODA.RU, ALFER.GROUP, КОМЬЮНИТИ.РФ, КОНКУРС.РФ, RIAMODA.RU, MODANEWS.RU, MODA247.RU





Форум молодых дизайнеров и Конкурс «ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

Конкурс "Поколение NEXT" возобновляет работу в рамках Форума молодых дизайнеров Международной выставки Индустрия Моды (fi-expo.ru).

Открыт прием заявок по направлениям Текстиль (Арт-текстиль и Пром-текстиль), Костюм (Коллекция и Пром-образец), Графический дизайн в индустрии моды (Модная графика, Полиграфия, Фирменный стиль, Фотография). Участвовать в Конкурсе и Форуме могут молодые специалисты и студенты российских и зарубежных ВУЗов, ССУЗов и школ профессиональной подготовки (переподготовки) в возрасте от 16 до 35 лет. Участие в Конкурсе и Форуме бесплатное. Подать заявку можно на сайте конкурса ПОКОЛЕНИЕНЕКСТ.РФ до 10 сентября 2024 года.

Финал Конкурса "Поколение NEXT" пройдет 17–20 октября 2024 года в КВЦ ЭКСПОФОРУМ (СПб) в рамках Форума молодых дизайнеров, который объединит на площадке выставки Индустрия Моды креативную молодежь, экспертов, производителей и байеров, готовых к общению, сотрудничеству и развитию. Финал конкурса пройдет в формате экспозиции проектов и демонстрации моделей на подиуме. Эксперты и Общественное жюри выберут победителей. На Форуме состоятся встречи с ведущими специалистами отрасли, круглые столы с участниками выставки и представителями сферы профильного образования, которые призваны содействовать формированию общей картины путей развития отечественной индустрии моды, установлению контактов молодых специалистов с производителями, байерами и потребителями.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» был открыт ВО ФАРЭКСПО в 2009 году. В формате совместной экспозиции проектов дизайнеров костюма, текстиля и графики проводился дважды в год с 2013 по 2018 год. Число финалистов конкурса за это время выросло от 15 до 150. Среди них – студенты и выпускники более 15 крупнейших российских ВУЗов и ССУЗов, молодые дизайнеры из Беларуси, Казахстана, Литвы и Латвии, Италии. Финалисты конкурса неизменно принимали участие в деловой программе Международной выставки «Индустрия Моды». Победители конкурса успешно начали карьеру в отрасли, многие из них работают в ведущих компаниях или развивают собственные бренды.

За годы своей работы «Поколение NEXT» зарекомендовал себя как независимый и авторитетный проект, конкурс вошел в число патронируемых НАИМ и выдвигал своих победителей на национальную премию в области индустрии моды «Золотое Веретено», которую в 2015 году получила Лидия Демидова.

Организатор Форума, ВО «ФАРЭКСПО», продолжает работу по выявлению талантливых креативных студентов и перспективных молодых дизайнеров для обеспечения кадрового резерва легпрома, вовлечению их в профессиональную среду и поддержке на этапе построения карьеры.

Партнеры конкурса: FASHION.RU, MODA.RU, ALFER.GROUP, КОМЬЮНИТИ.РФ, КОНКУРС.РФ, RIAMODA.RU, MODANEWS.RU, MODA247.RU