Russian Design Heroes Forum и церемония награждения лучших дизайнеров-выпускников ОТЛИЧНО 2021 года по направлениям дизайна: коммуникативный, промышленный, средовой и fashion-дизайн состоялась 16 декабря на ВДНХ, в АртТехнограде.

Проект дополнили: Церемония награждения лучших выпускников ОТЛИЧНО 2021 года по направлениям дизайна: коммуникативный, промышленный, средовой и фешн-дизайн, workshop, лекции; Design dating - лучшие выпускники дизайнеры 2021 года за 5 минут рассказали про свои проекты, обменялись контактами и договорились о будущих взаимодействиях; Fashion Show; Art Show.

Экспертами Design dating стали: Антон Алфер, Президент Ассоциации МОДНАЯ СЕТЬ, председатель бизнес-кластера РАЭК FASHION TECH и комитета по цифровым технологиям СОЮЗЛЕГПРОМА; Настя Кудрявцева, дизайнер одежды, основатель бренда одежды “What_about_us”, выпускница Британской высшей школы дизайна;

Анастасия Крылова, общественный деятель, эксперт в области дизайн-политики, искусствовед; Софья Бурега, дизайнер одежды, обладатель национальной премии в индустрии моды «Золотое веретено»; Татьяна Черногузова, арт-директор, дизайнер, автор национального проекта о татарской моде Your Yool, режиссёр фэшн-фильма «Юха»; Ольга Кудрявцева, основатель и бессменный шеф-редактор журнала Lingerie, международный эксперт в области бельевой индустрии; Мария Смирнова, руководитель SUP-club.ru; София Куфтаркова, PR специалист Fashion Consulting Group.

Модератор: Пашкова Дарья, лучший выпускник ОТЛИЧНО 2018, резидент АРТ-Кластера “Таврида”, руководитель Проекта Промышленность.Дизайн. Инновации.

«Выпускники продемонстрировали высокий уровень представленных работ, смелость, креативность и амбициозность в общении с экспертами. Получили предложения о сотрудничестве и коллаборации с уже существующими брендами», — прокомментировала куратор направления fashion Russian Design Heroes Пашкова Дарья.

Секцию Design dating открыла презентация проекта "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS / START. Принять участие в котором могут студенты и выпускники профильных учебных заведений, профессионалы различных специальностей модной индустрии: дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, видеографы, художники по текстилю, журналисты, блогеры, продюсеры и другие. Возраст участников 16+. Прием заявок открыт на базе платформы FASHION-ID fashionleaders.ru и продлится до 1 марта 2022.

“Конкурс пройдет по более чем 20 номинациям, подавая заявки в разные номинации, Вы увеличиваете свои шансы на выход в финал”, — прокомментировал Антон Алфер, президент Ассоциации Участников Индустрии Моды “МОДНАЯ СЕТЬ”.

Финалисты конкурса "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS примут участие в Фестивале, который пройдет в Москве весной 2022 года. Для 50 лучших участников будет организован трансфер, проживание и питание в Москве на время проведения Фестиваля. Призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей, 10 самых ярких и талантливых участников получат гранты на обучение, создание и продвижение своих работ. Одному из финалистов будет предложен контракт с международным глянцевым модным журналом на позицию главного редактора. Один из финалистов пройдет короткий курс обучения в Институте Марангони в Милане по выбранному направлению. Финалисты получат возможность пройти стажировку в одной из 40 компаний-партнеров, таких как SolStudio, Faberlic, Marc&Andre, Ruxara, Versta и многие другие.

50 финалистов Всероссийского конкурса FASHION LEADERS будут приглашены в 2022 году на арт-школу индустрии моды в рамках образовательных заездов «Тавриды.АРТ» в Крыму. В рамках арт-школы летом 2022 года для 25 участников, победителей Всероссийского конкурса, будут организованы фото- и видеосъемки их работ.

Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ / FASHION LEADERS, "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS / START реализуются при поддержке Фонда Президентских грантов и Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Организаторы проекта: Ассоциация участников индустрии моды “Модная Сеть”, Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.