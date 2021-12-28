23 декабря в «Цветном» стартовала распродажа: на всех этажах универмага можно найти модели из последних осенне-зимних коллекций со скидками до 30%. В сезонной акции участвуют спортивные и стритвир-бренды: 40s & Shorties, Billionaire Boys Club, Obey, Stüssy, Pleasures, Nike, adidas Originals, Puma, Converse, The North Face, а также новые корнеры Crocs, Ushatava и Belle YOU с выборочным ассортиментом. Со скидками можно приобрести одежду и обувь AllSaints, Maje, Sandro, WOS, Levi's и многих других марок.

Для того чтобы шопинг был комфортным и успешным, команда «Цветного» представила лукбук с базовыми образами из комфортных вещей. В этом сезоне покупателям предлагается ненадолго отвлечься от предновогодней суеты: никаких блесток, пайеток и перьев – только самые комфортные материалы, вневременные фасоны и полная сочетаемость с любой базой. Так, классические кроссовки New Balance стилисты «Цветного» предлагают носить с длинной юбкой-плиссе, оверсайз-свитером с высоким горлом и тренчем, а расслабленный спортивный костюм – с лоферами на высокой подошве, добавив образу озорства шапкой-бини с помпоном.

Для пар – небанальный double-dressing: костюмы с застегнутой на все пуговицы рубашкой. И, конечно, в холодное время года никуда без многослойных луков. Термобелье, пушистая флисовая толстовка и теплая куртка с подкладкой из овчины — и никакой ветер нестрашен.

Изучить стильные образы и попробовать повторить их на шопинге можно по адресу Цветной бульвар, 15 стр. 1.