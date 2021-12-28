2020 и 2021 годы прошли под знаком неожиданных коллабораций. Tiffany & Co. x Supreme, Versace x Fendi, The North Face x Gucci. Последняя вышла еще в прошлом декабре, но 12 месяцев спустя американский и итальянский бренды вернулись с продолжением.

Во «вторую главу» вошли идеальные пуховики, анораки, бомберы, жилеты, трекинговые ботинки, рюкзаки, сумки и теплые аксессуары из экоматериалов. Помимо функциональности, эти вещи еще и просто очень красивые, к тому же это едва ли не первая коллаборация, примиряющая стиль с комфортом.

Как отмечает Buro 24/7, характерный для Gucci цветочный узор украшает платья и спортивные штаны. На некоторые модели нанесен принт с изображением леса. Каждая вещь дополнена двойным логотипом Gucci х The North Face. Вдохновением для Алессандро Микеле стали 80-е годы и характерные для этого времени яркие цвета, нейлоновая ткань и спортивная эстетика.

Рекламная кампания нового дропа была снята в диких пейзажах Исландии. Авторами лукбука и видео стали братья-близнецы Джалан и Джибриль Дуримель. По словам представителей Gucci, идея состоит в том, что «Потусторонний дух и уникальный ландшафт этой местности – от вулканического черного песка до круглых зеленых холмов и удивительных ледников – принимает группу любопытных исследователей в вещах из коллекции». Замысел рекламной кампании принадлежит Алессандро Микеле – креативному директору Gucci, пишет Harper’s Bazaar.

Вещи из капсулы будут доступны с середины января в избранных поп-апах по всему миру, включая Нью-Йорк, Аспен, Чикаго и Торонто. Частичная селекция будет представлена в магазинах The NOrth Face в Нью-Йорке, Пекине, Шанхае и Токио, а еще более лимитированная выборка – на сайте Gucci.