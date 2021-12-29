24 декабря 2021, Дом моды HENDERSON открыл салон в новом торговом центре «Павелецкая Плаза», расположенном у Павелецкого вокзала в Москве.

В пространстве бренда общей площадью около 330 кв. м представлена актуальная осенне-зимняя коллекция: рубашки (в том числе модели из 100% хлопка с обработкой Non Iron, практически не требующие утюжки), костюмы из шерстяных тканей известных итальянских фабрик (REDA, Vitale Barberis Canonico, Drago и др.), верхняя одежда, теплый трикотаж, обувь, аксессуары, а также новая линия косметики и парфюмерия.

Помимо ассортимента готовых изделий, жителей и гостей столицы ждет услуга по индивидуальному пошиву одежды HENDERSON Su Misura. Здесь готовы создать костюм, пиджак, рубашку или пальто из более чем 10 000 материалов ведущих фабрик Италии и Великобритании. Подробнее: henderson.ru/sumisura Также при необходимости портной может произвести для клиентов бренда бесплатную корректировку изделий – например, подшить брюки по длине.

Салон HENDERSON расположился на -2 этаже торгового центра и стал шестнадцатым, открытым ретейлером в 2021 году. Всего розничная сеть бренда насчитывает на сегодняшний день 162 салона.

О Доме моды HENDERSON:

Дом моды HENDERSON является крупнейшим федеральным ритейлером мужском одежды в России и на протяжении более 25 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха в сегменте affordable luxury («доступный люкс»). Сегодня HENDERSON управляет собственными салонами моды в более чем 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 61 городе России от Владивостока до Калининграда, и присутствует на всех крупнейших маркетплейсах страны. Во всех салонах HENDERSON представлена готовая коллекция одежды, обуви, аксессуаров, парфюма. Бренд также предоставляет услугу индивидуального пошива HENDERSON Su Misura. С 2010 года HENDERSON в качестве модного партнера создает парадную экипировку для Федерации хоккея России и национальной сборной по хоккею. С 2013 года HENDERSON является модным партнером Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова – музыканты оркестра выступают в костюмах HENDERSON Su Misura.