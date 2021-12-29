Приближаются новогодние праздники, а с ними ожидание шумных вечеринок, увлекательных поездок ярких эмоций. Чем заменить традиционные напитки сторонникам здорового образа жизни?

Нутрициолог Анастасия Головина отмечает: «Для того, чтобы наш обмен веществ работал правильно и слаженно - нужны электролиты, именно они служат проводниками в нашем теле. Часть из них, например натрий, мы получаем в достаточном количестве, другие же - обычно в дефиците. Скажем, калий - чуть ли не самый важный электролит, именно он отвечает за проводимость клетки и ее способность принимать питательные вещества. Для того, чтобы получить суточную норму калия придется, например, съесть около 8 стаканов шпината. Для поддержания баланса электролитов на должном уровне хорошо подходит специальная сбалансированная минеральная вода, поэтому в праздники она особенно пригодится».

Амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России Евгений Демченко уверен, что специально подобранное к празднику в кругу семьи или друзей коктейльное меню на основе полезных ингредиентов поможет сделать Новый год незабываемым и приятным: «Многие так сильно привыкли работать и отдыхать дома за последние пару лет, что идея камерной новогодней вечеринки с друзьями в родных стенах кажется вполне актуальной, а не избитой. И поскольку нам уже не очень хочется банальных напитков, растет интерес к необычным коктейлям, в том числе безалкогольным. Ведь мы видим все больше и больше осознанных людей, следящих за своим здоровьем. И именно поэтому тренд на ЗОЖ-коктейли будет лишь усиливаться. Когда же начинать новую здоровую жизнь, как не в ночь на 1 января!»

Полезной альтернативой привычному барному меню Нового года могут стать безалкогольные коктейли на основе минеральной щелочной воды. Высокий pH ускорит обменные процессы в организме, а селективный купаж минеральных вод, марко- и микроэлементы в ее составе - позволят провести праздники с пользой для здоровья. Эксперты бренда воды Selecta предложили такие варианты коктейлей: