Приближаются новогодние праздники, а с ними ожидание шумных вечеринок, увлекательных поездок ярких эмоций. Чем заменить традиционные напитки сторонникам здорового образа жизни?
Нутрициолог Анастасия Головина отмечает: «Для того, чтобы наш обмен веществ работал правильно и слаженно - нужны электролиты, именно они служат проводниками в нашем теле. Часть из них, например натрий, мы получаем в достаточном количестве, другие же - обычно в дефиците. Скажем, калий - чуть ли не самый важный электролит, именно он отвечает за проводимость клетки и ее способность принимать питательные вещества. Для того, чтобы получить суточную норму калия придется, например, съесть около 8 стаканов шпината. Для поддержания баланса электролитов на должном уровне хорошо подходит специальная сбалансированная минеральная вода, поэтому в праздники она особенно пригодится».
Амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России Евгений Демченко уверен, что специально подобранное к празднику в кругу семьи или друзей коктейльное меню на основе полезных ингредиентов поможет сделать Новый год незабываемым и приятным: «Многие так сильно привыкли работать и отдыхать дома за последние пару лет, что идея камерной новогодней вечеринки с друзьями в родных стенах кажется вполне актуальной, а не избитой. И поскольку нам уже не очень хочется банальных напитков, растет интерес к необычным коктейлям, в том числе безалкогольным. Ведь мы видим все больше и больше осознанных людей, следящих за своим здоровьем. И именно поэтому тренд на ЗОЖ-коктейли будет лишь усиливаться. Когда же начинать новую здоровую жизнь, как не в ночь на 1 января!»
Полезной альтернативой привычному барному меню Нового года могут стать безалкогольные коктейли на основе минеральной щелочной воды. Высокий pH ускорит обменные процессы в организме, а селективный купаж минеральных вод, марко- и микроэлементы в ее составе - позволят провести праздники с пользой для здоровья. Эксперты бренда воды Selecta предложили такие варианты коктейлей:
- Простой и любимый многими коктейль — мохито. Узнаваемый вкус сохранится и без алкоголя: потребуется ½ лайма, 3 чайных ложки тростникового сахара, перечная мята, лед и бутылочка слабогазированной минеральной воды. Сахар следует насыпать на дно бокала, сверху — перетертые руками листья мяты, далее — лайм, затем все ингредиенты растереть пестиком и залить холодной минералкой.
- Легким напитком для новогоднего стола станет лимонад из клубники и базилика. В свободных пропорциях в блендере нужно смешать клубнику, базилик, лимонный сок, сироп и сильногазированную минеральную воду. Украсить коктейль можно ягодами и, конечно, не забыть про декорирование зонтиком.
- Согреет и одновременно освежит после похода на каток безалкогольный имбирный эль. Для его приготовления необходимо сварить имбирный сироп, добавить в стакан лед, сок ½ лайма, а также мяту, и затем залить ингредиенты сильногазированной минеральной водой.
- Изысканный вариант для дружеской новогодней вечеринки - безалкогольный шприцер из виноградного сока и минералки, который элементарно готовится, но при этом не уступает по вкусу оригинальному аналогу. Нужно смешать 50/50 виноградный сок и слабогазированную минеральную воду, добавить сок лимона или лайма и кусочки любимых фруктов — яблока, персика или манго.
- Первое утро нового года после ночи, наполненной незабываемыми эмоциями, станет по-настоящему приятным благодаря тонизирующему огуречно-мятному коктейлю на основе негазированной минеральной воды. Ингредиенты лучше залить водой заранее, чтобы напиток получился более насыщенным.