В сети «585*ЗОЛОТОЙ» проанализировали 4 миллиона покупок в 1000 магазинах и выяснили, какие украшения россияне выбирают в качестве подарка для себя в день рождения.

Если в общем объеме продаж ювелирной сети соотношение серебра и золота составляет 52% и 48% соответственно, то в рейтинге популярных покупок в день рождения золото уверенно лидирует. 8 из 10 чеков – это золотые украшения. День рождения – это повод порадовать себя тем, что действительно нравится. И чаще за в этот день за ювелирными покупками приходят женщины (79%), чем мужчины (21%).

Сразу в нескольких городах в список популярных покупок вошли обручальные кольца. Планируют свадьбу и приобретают кольца свой в день рождения жители Москвы, Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону. Чаще всего покупают эти изделия именно в Ростове-на-Дону – здесь доля продаж обручальных колец составляет 15% от всех покупок, совершенных клиентами в свой день рождения.

В Санкт-Петербурге и Норильске на день рождения дарят себе золотые серьги с бриллиантом. А Челябинск подтвержает статус серьезного промышленного города – в топе подарков здесь оказались серебряные кольца-печатки.

Жители Иркутска и Орла в день рождения приобретают только золото. В этих двух городах серебряные изделия не вошли даже в топ-10 по продажам. Зато серебро, чаще чем в других городах, выбирают покупатели из Владикавказа (4 из 10 покупок – это серебро) и Великого Новгорода (3 покупки из 10).

Уральский федеральный округ отличает от других регионов более высокий чек. Именно здесь чаще других приобретают золотые цепочки и браслеты – это тяжеловесные, а значит более дорогие изделия. 15% покупок жителей Екатеринбурга в дни рождения – цепочки (стоимость от 15 тыс. рублей и выше). В Сургуте и Тюмени популярны браслеты (стоимость от 8 до 14 тыс. рублей).

В самом западном магазине сети «585*ЗОЛОТОЙ» в Калининграде ожидаемо возглавили рейтинг популярности украшения с янтарем. Но значительная часть продаж этих изделий приходится не местных жителей, а на туристов и гостей региона.

В противоположной части страны, в Петропавловске-Камчатском в день рождения выбирают золотые подвески с топазом и серебряные серьги и кольца с кубическим цирконием.

В Воронеже, Ставрополе и Туле чаще других приобретают модные в этом году золотые серьги-конго. В Орле, Саратове и Ставрополе популярны золотые кольца с кубическим цирконием (до 25% всех покупок в день рождения).

В топ-10 популярных товаров практически в каждом городе входят религиозные украшения – золотые и серебряные крестики. В отдельных городах (Тула, Орел, Саратов, Красноярск, Ставрополь) их доля в количестве всех продаж доходит до 20%, т.к. каждая 5 покупка в день рождения – это крестик. При этом в Ставрополе это второе по популярности ювелирное изделие.

Самые дорогие покупки в день рождения совершили на юге России: золотые мужские цепочки в Сочи (375 тыс. рублей, вес более 90 граммов) и Владикавказе (187 тыс. рублей, вес более 45 граммов), серьги из белого золота с бриллиантами в Ростове-на-Дону (145 тыс. рублей).

Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» выпустила «Ювелирную карту подарков» в свой день рождения. В августе компании исполняется 22 года. «585*ЗОЛОТОЙ» - крупнейший российский ювелирный ритейлер, управляет более 1000 магазинов в 420 городах страны. Торговые объекты сети есть в каждом третьем городе России.