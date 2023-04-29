«Выставка с 30-летней историей должна соответствовать новому времени, поэтому Текстильлегпром, в части экспозиции легкой промышленности, которую традиционно, с 1998 г., организует ООО «РЛП – «Ярмарка», переименован в «ЛегпромЭкспо».

Смена названия ярмарки не отменяет огромного опыта ее проведения и лояльности участников. Именно такая ситуация сложилась вокруг проведения Федеральной оптовой ярмарки «ЛегпромЭкспо», которая является прямым преемником «Текстильлегпрома». В 2023 году ярмарка проводится уже в юбилейный, 30-й год своего существования и 25-й юбилей организатора - компании «РЛП-Ярмарка».

В юбилейный, 30-й год выставку ждет ребрендинг – она меняет название и концепцию. Изменение концепции продиктовано новым временем, которое пришло после пандемии и нацелено на перспективу. Новая концепция принципиально отличается от того, чем «Текстильлегпром» был долгие годы. Сегодня уже недостаточно только сбытовых функций, нужна более глубокая работа с российским, и, конечно же, с азиатским рынком.

Выставочная деятельность в текстильной и легкой промышленности зависит от экономической ситуации в стране, уровня развития отрасли и состояния научно-технического прогресса в отрасли. Поэтому, сегодня нужно думать об отраслевых приоритетах.

Главная цель «ЛегпромЭкспо» – это наглядная демонстрация самых передовых технологий в отечественной текстильной и легкой промышленности и демонстрация последних достижений опыта дружественных стран.

Изменения, в частности, коснутся и формата проведения. Так, в состав мероприятия включен новый проект – «ЛегпромИнновации» и возобновлена международная выставка «Кожа-Обувь-Меха-Технологии».

В сентябре 2023 г. пройдут две Федеральных оптовых ярмарки и проходить они будут в разные сроки. Для того чтобы дистанцироваться от АО «Текстильэкспо» и сделать акцент на легкой промышленности было введено новое название Федеральной оптовой ярмарки, отвечающее целям организаторов мероприятия – «ЛегпромЭкспо». Несмотря на смену названия, официальный организатор ярмарок - ООО «РЛП – Ярмарка» сохранит нумерацию ярмарок и с новым названием – это неотъемлемое право компании.

В 2022 году генеральным директором ООО «РЛП-Ярмарка» стала Галина Сакович (Ртищева), которая ранее возглавляла АО «Текстильэкспо», так же организатора ярмарок «Текстильлегпром».

«Мы поставили перед собой очень амбициозные цели и потребуется немало времени на развитие новых, инновационных, направлений. В тоже время, потребности рынка сегодня, сейчас, нужно удовлетворять, рынок не прощает пренебрежения к его интересам и в этом направлении мы активно работаем. Сегодня есть большая потребность в качественной российской одежде и обуви - в нашей экспозиции будет представлено много российских брендов, молодых и уже давно работающих на рынке. Бюджетные азиатские товары, малодоступные из-за нескольких лет ковидных ограничений, также пользуются сегодня большим спросом. Все это и многое другое, только для специалистов отрасли, в нашем В2В проекте, будет представлено с 12-15 сентября, в Москве. В 2023-м выставка с 30-летней историей получит продолжение под названием «ЛегпромЭкспо», причем место проведения ее будет прежним – ВДНХ, так как товары легпрома – это достижения народного хозяйства нашей страны», – говорит Галина Сакович.

«ЛегпромЭкспо», в 60-м сезоне представит около 250-350 компаний на общей площади в 10 тыс. кв. м.

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа, по каждому представленному салону ярмарки пройдут отдельные мероприятия, затрагивающие самые острые для каждого направления вопросы.