Бренд A Secret Knowledge проводит ребрендинг и запускает весенний дроп линии Ask Studiо. Дизайнерские сумки-конструкторы с основами из яркого пластика в ярко-розовом, фиолетовом и зеленом, пояса из паракорда, лонгсливы, макинтоши и прозрачные шопперы с цветовыми акцентами. Коллекция уже поступила в продажу.

При создании коллекции команда вдохновлялась свободой самовыражения, альпинистской эстетикой и идеями соокомьюнитибщества. Еще одним источником вдохновения стала Камчатка, где прошло детство Лены, соосновательницы бренда. Связь с Дальним Востоком прочно вошла в ДНК бренда.

В команде бренда нет профессиональных дизайнеров или конструкторов. Все, что вы видите внутри дропа, - результат совместных усилий менеджеров по продукту, основателей (Лены и Егора) и креативного отдела, включая отдел маркетинга и ключевых сотрудников производства.

Фото предоставлены компанией.