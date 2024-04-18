Бренд O'stin провел рекламную кампанию своей новой весенне-летней коллекции. В ней снялась актриса Лена Тронина, известная по ролям в сериалах Happy End, «Триггер», «Аврора» и «Идентификация».

«Лена обладает удивительным обаянием, харизмой и прирожденным чувством стиля. Ее участием в новой рекламной кампании O'stin мы хотим показать, что в своем стиле в одежде стоит оставаться верным себе. Лена хорошо известна не только своей яркостью, искренностью и самоиронией, но и уникальным стилем», — рассказал директор по маркетинговым коммуникациям O'stin Максим Агаханов.

В ролике показан один день из жизни молодой актрисы на съемочной площадке. Лена находится в съемочной студии и демонстрирует новые образы для весенне-летней коллекции. «Это мой первый опыт съемки в рекламе, и мне было приятно увидеть, что в результате все сработало: и классные наряды, и творческие решения команды. Из подобранных образов мне больше всего понравились красный жакет, джинсы и черный костюм — с удовольствием бы их носила прямо сейчас», - поделилась актриса.

Фото предоставлены компанией.