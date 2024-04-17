Компания Finn Flare представила весеннюю коллекцию. В нее вошли черные и коричневые костюмы свободного силуэта, куртки с рубашечными воротниками и однотонной фурнитурой, а также полупальто без подкладки.

В дополнение к верхней одежде представлены юбки кроп, юбки-карандаши, брюки-дудочки с разрезами на снизу и эластичные спортивные брюки, также выполненные из мягкой овечьей кожи.

При создании кожаных курток Finn Flair опирался на скандинавский минимализм и делал упор на долговечность и качество. Кожаные изделия стали частью коллекции премиум-класса, для которой команда выбрала гладкую овечью шерсть.

Для мужчин в коллекцию вошли косуха, куртка прямого силуэта с воротником-лацканом, а также пиджак с воротником-стойкой и контрастными цветными молниями на карманах. Текстуры были разными - блестящая гладкая кожа и матовая зернистая кожа - но общие линии были похожи. Эластичные подолы отсутствуют, а свободный силуэт позволяет носить их с любыми вещами - от парки до пиджака и офисной рубашки, включая многослойность.

Фото предоставлены компанией.