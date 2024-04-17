Бренд Luda Nikishina выпустил весеннюю коллекцию Inner Moon. В коллекцию вошли вещи, украшенные принтами из страусиной и крокодиловой кожи. Из этих материалов выполнены пальто, юбки, брюки и куртки.

«Новая коллекция посвящена выражению своей глубинной сущности через одежду и моду. Мы не стремимся разговаривать с нашими клиентами о быстротекущих трендах, мы хотим, чтобы у нас они находили вещи, которые станут основой для их уникального, неповторимого стиля и которые будут актуальны долгие годы. Мы построили коллекцию на контрастах текстур, игре с объемами и сдержанной эклектичности, которая подчеркивает внутреннюю свободу нашей героини», — рассказала основательница бренда Людмила Никишина.

В капсулу также вошли расслабленные трикотажные вещи из тонкого итальянского хлопка и льна. Четкие по форме, структурированные пальто выполнены из шерсти с добавлением кашемира. Объемные тренчи выполнены из высокотехнологичной ткани с мембраной для защиты от дождя и ветра. Брючные костюмы выполнены из шерсти в полоску синего и темно-синего цветов. Основные цвета коллекции - черный и белый с вкраплениями мятных оттенков, одновременно выражающих свежесть ментола и сияние луны.

Фото предоставлены компанией.