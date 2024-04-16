Редакция «Модного приговора», готовясь к возвращению проекта после долгого перерыва, решилась на эксперимент:сделать «мужскую» и «женскую» версии проекта.

С ведущим «мужской» зрители Первого канала уже знакомы, здесь место Судьи занял Александр Рогов, с огромным отрывом победивший в зрительском голосовании. Александр – стилист, телеведущий, автор книги «Гид по стилю», основатель собственного бренда одежды.

А ведущей «женской» версии проекта станет Лилия Рах. Эксперимент интересен еще и потому, что за всю историю проекта женщины в кресле Судьи не было. Лилия – стилист, блогер с более чем миллионом подписчиков, входит в Топ-500 влиятельнейших людей в мировой индустрии моды. Ей 61, она потрясающе выглядит, к ней за советом обращаются артисты, звезды музыки.

Интересна ее судьба: благодаря исключительному трудолюбию деревенская девчонка из Казахстана сумела основать целую модную империю, но позже едва не лишилась не только бизнеса, но и свободы, поневоле став участницей драматических событий. «Когда в твоей жизни происходит такое, понимаешь, как ничтожны переживания по поводу сиюминутных проблем. Я многое переосмыслила и поняла, что для счастья достаточно просто жить и заниматься любимым делом», – говорит Лилия.

Продюсер «Модного приговора» Илья Кривицкий: «Два разных взгляда, мужской и женский, подарят проекту новые краски, позволят полнее раскрыть героинь. Одним будет проще с Лилией, ведь считается, что женщины лучше понимают друг друга. Другие предпочтут Александра и его объективное суждение. Мужчина-судья в «Модном приговоре» – это традиция, которая во многом сделала имя нашему шоу, от этого нельзя отказываться. Женщина-судья – это нечто неизведанное, новые горизонты и большая интрига».

Александр Рогов: «Со дня появления «Модного приговора» относил себя к числу ярых его поклонников. Всегда считал шоу лучшим среди тех, что воспитывают в женщинах хороший вкус, помогают им поверить в себя. А ведущий «Модного» – и вовсе высшая планка. Признаюсь, даже не мечтал об этой роли. Получи я такое предложение пару лет назад, вряд ли взялся бы за столь амбициозную задачу. Но сейчас чувствую себя уверенно как в профессии, так и в кадре».

Лилия Рах: «Модный приговор» - это не столько шоу о том, как модно одеваться. Программа глубже: она о женщинах, их судьбах, чувствах, отношениях с миром и с собой. Она не только воспитывает вкус, но и объединяет, а это так важно. Мне безумно нравится проект, но к предложению занять кресло Судьи поначалу отнеслась с осторожностью. Как человек дисциплинированный, не хотела никого подвести, понимала, что быть ведущей – большой труд, а у меня совсем нет опыта. Впрочем, приняла предложение и очень надеюсь, что никого не подвела».