Ресторанная группа Lucky Group и кбренд косметики и селективной парфюмерии Predubezhdai объявили о совместном проекте. Нишевые ароматические мыла и кремы для рук появятся в московских ресторанах уже в апреле.

«Мы ценим уникальные продукты, в которых сочетается внимание к качеству и деталям, поэтому нам близок Predubezhdai. Сложив экспертизу бренда с нашей эстетикой, мы создали творческий проект, посвященный возвращению к себе», — рассказала мерч-директор Lucky Group Александра Григорьева.

Специально для Lucky Group на бутылке изображены дети Ивана Кукарских и Богдана Панченко, основателей ресторанной группы. Сначала гости, участвующие в проекте Lucky Group, могут постичь Katarsis с помощью одноименного мыла и крема для рук из коллекции Predubezhdai. В аромате пряно-сладкая амбра, кедр, розовый перец и жареный кофе. А летний Prekrasnoe Dalyoko обладает нотами спелого инжира, сандалового дерева и пачули.

Фото предоставлены компанией.