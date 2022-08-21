Бренд A.W.A.K.E. Mode, основанный бывшим директором моды российского Harper's Bazaar Натальей Алавердян, выпустит коллаборацию со шведской маркой & Other Stories. Всего в капсулу вошло 14 новых моделей. Об этом пишет WWD.

В рамках сотрудничества Наталья полностью отвечала за дизайн одежды и аксессуаров. В свою очередь, & Other Stories занимался выбором тканей и продакшеном. Коллекции бренда практически полностью выполнены из экологичных и устойчивых материалов.

Команда & Other Stories пригласила Наталью Алавердян для сотрудничества, вдохновившись ее игривым дизайном и необычным подходом к созданию одежды. По словам дизайнера, она воодушевилась идеей и без колебаний согласилась на совместную работу.

«Не все ткани пригодны для переработки, но шерсть была получена в соответствии со стандартом Responsible Wool, и мы также использовали пряжу Naia», — рассказала Наталья.

Коллекция A.W.A.K.E. Mode x & Other Stories будет представлена осенью.