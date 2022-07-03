Александр Рогов с июля стал амбассадором fashion-направления в Ozon. В рамках сотрудничества Александр примет участие в федеральных рекламных кампаниях, SMM-интеграциях, в digital-спецпроектах, посвященных категории одежды и обуви.

В этом году Ozon сфокусировался на развитии категории одежды и обуви, отмечается в сообщении. В 2022 компания инвестирует в ее развитие на площадке более 1 млрд рублей. Одежду, обувь и аксессуары на Ozon продают уже более 30 тыс. предпринимателей и брендов. Цель маркетплейса – утроить оборот в категории по итогам года, а в среднесрочной перспективе стать лидером среди онлайн-ритейлеров в категории fashion, отмечают в компании.

По данным исследования Ozon, Александра Рогова узнаёт целевая аудитория категории «одежда и обувь». У половины опрошенных он вызывает положительный отклик, они доверяют его экспертному мнению. Более четверти респондентов считают, что советы стилиста с подбором товаров на площадке приведут к покупкам.

«Стиль и подача Александра совпадает с тоном коммуникаций Ozon – нашему бренду также свойственны яркость, энергичность и эпатажность. Многолетний опыт в роли ведущего собственных шоу о моде и стиле дает ему статус модного эксперта и доверие широкой аудитории. Именно это необходимо Ozon, чтобы привлечь к площадке как можно больше любительниц модного шоппинга», – говорит Мария Николаева, директор по маркетинговым коммуникациям Ozon.

Совместно с Ozon Александр Рогов проведет конкурс «Игра на переодевание». Он пройдет с 1 по 17 июля в социальной сети VK. Участникам нужно будет выложить карусель или коллаж с фото в разных образах с хэштегом #ozon_летнее_переодевание и подписаться на аккаунт Ozon. Александр лично выберет победителя 26 июля. Главный приз – шопинг на Ozon со звездным стилистом на 100 000 рублей. Призовой фонд также состоит из 6 промокодов номиналом от 3 000 до 20 000 баллов для покупок на Ozon.