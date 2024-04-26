Бренд одежды «Твое» и TopStretching, международная сеть студий растяжки и фитнеса, объявили о совместном дропе. Он получил название "Stretch your limits".

Команда бренда разработала удобную одежду для всех видов спорта, включая бег на длинные дистанции, фитнес и бокс. В коллекцию вошли кроп-топы, юбки, леггинсы, футболки оверсайз, толстовки с капюшоном, велофутболки и хлопковые шопперы. Цветовая палитра коллекции - белый, черный и красный.

Одежда доступна на сайте Tvoe, в офлайн-магазине и на маркетплейсе.

«Твое» - российский бренд одежды, обуви и аксессуаров с 27-летней историей, за это время он открыл более 300 магазинов в четырех странах СНГ. Бренд производит свою продукцию из высококачественного хлопка на собственных фабриках. Приоритетами бренда являются качество и доступность.

Фотографии предоставлены компанией.