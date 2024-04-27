10 сезон Недели моды в Ульяновске Ulyanovsk Fashion Week пройдет 24-26 мая 2024 года. Тема юбилейного сезона – «Вселенная и другие Миры». Специально для показов будут созданы футуристичные декорации. Вокалист и автор текстов Екатерина Куликова и композитор Владимир Мартынов написали для юбилейного сезона Ulyanovsk Fashion Week «космический» трек.

Мероприятие по традиции станет частью масштабного форума производителей «Сделано в Ульяновской области», который будет организован в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена».

– Легкая промышленность – один из коньков нашей экономики. Неделя моды в Ульяновске – это не просто шоу, а история продвижения, которая должна развиваться. Нам есть, чем гордиться, а потому нужно это показать – широко, красиво, так, как мы умеем, – отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес», выступающего партнером Ulyanovsk Fashion Week, Руслан Гайнетдинов.

24 мая на форуме «Сделано в Ульяновской области» состоится деловая программа, частью которой станет байерская сессия. Ожидается, что в ней примут участие представители крупнейших маркетплейсов, владельцы шоу-румов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

25 мая в «Волга-Спорт-Арене» будет день свободного доступа для всех желающих: пройдут презентации производителей, запланирована работа дизайн-маркета, выставки-продажи.

26 мая на площадке проекта пройдут показы и презентации российских брендов одежды, дизайнеров из регионов Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тольятти, Самары.

– В этом году мы ожидаем рекордное количество заявок – порядка 50. Показ будет разделен на блоки и пройдет в течение всего дня, с утра и до вечера, – рассказала генеральный продюсер Ulyanovsk Fashion Week Алиса Богатова.

Впервые на ульяновской Неделе моды будут представлены коллекции трех хэдлайнеров. В детском показе примут участие дизайнер платьев от Couture, основатель авторского ателье Studio Dress в Санкт-Петербурге Евгения Беседина и бренд Klimkova Kids дизайнера Евгении Климковой (Москва), разработанный для детей индиго.

Евгения Беседина – участница подиумных показов XI сезона Международной детской недели моды в Санкт-Петербурге, обладатель премии Недели моды Slava Zaitsev Fashion&Beauty Awards 2022, победитель конкурса «Кутюр по-русски» и фестиваля моды и красоты Best designer Russia Slava Zaitsev Fashion week 2023 в номинации «Лучшая детская коллекция Couture».

Klimkova Kids Евгении Климковой – победитель многочисленных российских конкурсов в номинациях «Бренд года», «Лучшая детская одежда, «Лучший Детский бренд» и многих других, хэдлайнер ключевых Недель мод в России, участник Milan Fashon Week, Dubai Fashion Week.

Хэдлайнером взрослого показа станет именной бренд дизайнера Анастасия Кучуговой KUCHUGOVA.

Анастасия Кучугова – дизайнер, театральный художник, владелец собственного производства и ателье. Она с отличием закончила «Лабораторию Моды» Славы Зайцева, получила Гран-При на Х конкурсе имени Надежды Ламановой, награждена специальной премией в Харбине «The Most Popular OverseaDesigner». Более 15 лет бренд KUCHUGOVA является постоянным участником Недели Моды в Москве.