В апреле этого года Limé стал официальным партнером направления медиации Дома культуры. Цель этого сотрудничества - объединиться для поддержки развития культуры и изучения моды. В рамках этого сотрудничества будет проведен открытый конкурс среди российских дизайнеров, победители которого разработают эскизы атрибутики для медиаторов «ГЭС-2».

Медиация - это одна из форм взаимодействия между «ГЭС-2» и посетителями. Она направлена на изучение современной культуры через построение уважительного диалога. Медиаторы - это профессионалы, которые анализируют культурные явления и разрабатывают способы интерпретации визуальных кодов.

«Развитие российской креативной индустрии и поддержка культурных институций — важная часть миссии Limé. Мы открываем новые имена в разных направлениях, даем пространство для творчества, самовыражения и профессиональной реализации дизайнерам, фотографам, режиссерам, художникам, и партнерство с Домом культуры „ГЭС-2“ продолжает эту традицию. Объединяя накопленный опыт, вместе мы формируем новую площадку для исследования моды и современных культурных процессов», — рассказала директор по маркетингу Limé Ульяна Ничвеева.

Фото предоставлены компанией.