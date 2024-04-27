В стенах Государственного университета управления прошел первый круглый стол, посвященный развитию моды и организованный при активной поддержке ИО ректора университета Терпугова Артема Евгеньевича, руководителей ФЕДЕРАЦИИ МОДА.РФ и платформы для представителей модной индустрии Russian Fashion Dom.

Мероприятие собрало представителей национальной индустрии моды для обсуждения ключевых вопросов и вызовов, которые стоят перед этим динамично развивающимся сектором российской экономики.

Тема круглого стола «Вызовы и перспективы развития индустрии моды» вызвала большой интерес и активную дискуссию среди участников. Особое внимание в рамках обсуждения было уделено роли цифровых технологий в современной индустрии моды. Участники также внимательно проанализировали моду как мощный и эффективный инструмент продвижения культурных кодов и межкультурного обмена.

«Сегодня для индустрии моды открыто огромное "окно возможностей". Любой успех — это результат эффективных коммуникаций. Поэтому важно развитие отраслевого комьюнити. Цифровые платформы — фундамент развития и внедрения инноваций. Культурный код — основа идентичности национальных брендов», – отметил Антон Алфер, президент ФЕДЕРАЦИЯ МОДА.РФ, генеральный директор ALFER.GROUP.

«..Индустрия моды должна адаптироваться к изменяющимся трендам, включая устойчивость, этику и цифровизацию. Развитие зависит от инноваций в дизайне, производстве и маркетинге, а также от сотрудничества с властями и общественными организациями для устойчивого развития», – рассказала, в свою очередь, Наталья Поцелуева, вице-президент ФЕДЕРАЦИИ МОДА.РФ, основатель платформы для представителей фэшн индустрии RFDom.

«... Представители Российской моды, в частности Российские дизайнеры и российские бренды в ближайшее время могут сделать акцент на развитие своей медийности, узнаваемости и как следствие большей лояльности к бренду и дизайнеру как на российском так и на международном рынке», – подчеркнула Юлия Шакирова, руководитель комитета по Медиа, Культуре, Моде и Туризму Московской ассоциации предпринимателей, основатель продюсерского центра BY SHAKIROVA.

Мероприятие прошло в атмосфере продуктивного диалога и обмена идеями. Важным итогом круглого стола стала выработка конкретных планов по дальнейшему развитию индустрии моды и формирование программы, которая будет реализована на базе Центра исследования развития индустрии моды при Государственном университете управления при поддержке ФЕДЕРАЦИИ МОДА. РФ.

Фото предоставлено организатором.