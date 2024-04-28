Gloria Jeans запустила премиальную линию GJ Black. В основе первой весенне-летней коллекции - костюмные ткани высокой плотности, элитный хлопок, натуральный лен, струящийся атлас и технические материалы, которые держат форму, не выцветают и не требуют специального ухода.

В коллекцию вошли структурированные жакеты, элегантные брюки, платья-рубашки и комбинации, драпированные юбки-миди, фактурные трикотажные топы и подчеркнутые тренчи. Эта линия премиум-класса - история о том, как внешняя экспрессия взывает к внутреннему миру. Это эмоциональная гармония, достигаемая нежным прикосновением тканей, чистыми силуэтами и мягкими линиями.

Коллекция будет представлена отдельными разделами в основных розничных магазинах бренда и на его официальном сайте.

Gloria Jeans - крупнейший fashion-ритейлер в России с собственными производственными мощностями; по состоянию на 30 июня 2023 года сеть GJ насчитывала 704 магазина в более чем 300 городах. У компании есть собственная фабрика в России, а также центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продукция бренда продается в крупнейших маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.

Фото предоставлено компанией.