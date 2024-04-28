Компания «Авито» представила на благотворительном вечере коллекцию дождевиков и одежды с рисунками детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Как сообщает gazeta.ru, вечер был организован в помощь проекту «Человек дождя», который компания запустила совместно с фондом «Обнаженные сердца».

Среди гостей были Наталья Водянова и ее дочь Нева Портман, писатель, сценарист и режиссер Александр Цыпкин, актеры сериала «Слова пацана» Лев Зулькарнаев и Ярослав Могильников.

Детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой, был продан на аукционе за 25 000 рублей.

Все модели можно приобрести на сайте «Авито», на странице фонда «Обнаженные сердца», а вырученные средства пойдут на развитие программ фонда.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И в конце концов сделает всех нас немного лучше», — рассказал управляющий партнер «Авито» Сергей Пивень.

Среди гостей вечера были друзья, поддерживающие фонд и благотворительную деятельность «Авито», а также звезды кино и шоу-бизнеса.

«Авито» объединяет очень большое количество пользователей, а для нас очень важно доносить информацию о том, как можно общаться, учиться и дружить с детьми с нарушениями в развитии», — отметила президент фонда «Обнаженные сердца» Ася Залогина.

До конца года «Авито» намерен запустить совместный проект с фондом в области цифровой грамотности и разработать учебное пособие, помогающее адаптироваться в онлайн-среде детям с особенностями развития.

Фотография представлена изданием.