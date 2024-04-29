В особняке Леман на Патриарших прудах пройдет масштабный весенний маркет Vintage Marketplace, в котором примут участие 60 магазинов со всей страны в исторической обстановке XIX века. Маркет пройдет 27 и 28 апреля, а во второй день состоятся лекции и публичные выступления российских и зарубежных стилистов и экспертов по винтажу.

В этом году на маркет вернутся женственные приталенные силуэты, широкие плечи и узкие пояса от Alaia, Claude Montana и Yves Saint Laurent Также будут представлены изделия из прозрачного шелка, блузки с рюшами, фашинаторы и юбки в античном стиле.

Для тех, кто предпочитает аутентичный стиль, есть изделия от Sarah Pacini, Lolita Lempicka и Dirk Bikkemberg. Кроме того, здесь представлен широкий выбор винтажной классики: кожанки, бомберы, куртки Carhartt (как у Prada), безупречный деним, тренчи и море легкого шелка.

Среди них Gucci, Dior Galliano, Stella McCartney's Chloe, Prada и Miu Miu эпохи Тома Форда. Хорошим примером может служить и коллекция проекта CULLT, например, коллекция Алены Дрецкой, собранная проектом THE CULLT.

Фото предоставлены компанией.