Бренд женской одежды Studio 29 и студия маникюра Devichnik выпустили лимитированную серию дизайнов, вдохновленную весенней коллекцией бренда. Она получила название «Love your garden» («Любите Ваш сад») и посвящена незабудкам.

Мастера Devichnik создали три дизайна, основанные на принтах и главной идее коллекции. Минималистичный с крупным цветком, красочный с маленьким цветком на одном из пальцев и нежный с двухцветным градиентом. Дизайны будут доступны во всех студиях с 25 апреля.

Клиентки, выбравшие дизайн Studio 29, получат промокод на скидку при покупке в магазинах на Покровке и на сайте бренда. Также при покупке вещи с незабудкой они смогут получить бесплатный лимитированный дизайн, выполненный в студии Devichnik.

Devichnik – современная студия маникюра, которая нестандартно смотрит на мир и индустрию красоты, что отражается во всех сферах компании: услуге, атмосфере студий и контенте. Команда Devichnik состоит из креативных, молодых и амбициозных ребят, которые умеют рушить стереотипы и удивлять новыми идеями.

Фото предоставлены компанией.