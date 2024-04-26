Российский дизайнерский бренд KChTZ начал выпуск толстовок с названием одного из московских районов, сообщает rodina-history.ru.

KChTZ - это аббревиатура бренда «Кролик что-то знает». Все производство бренда осуществляется в России. Материалы для пошива одежды - международные. Однако, как говорят в компании, российские поставщики доступны, и приоритет отдается им.

Среди новинок - линейка одежды про историю Москвы. Можно приобрести толстовки с названиями московских районов, таких как Чертаново и Хамовники, или с аббревиатурой ЦАО (Центральный административный округ).

«Названия на свитшотах и бомберах написаны на латинице, потому что мы хотим быть понятны не только в России, но и за рубежом, чтобы районы столицы стали узнаваемы в мире. При этом мы, конечно же, готовы делать надписи и на кириллице. Более того, есть клиенты, которые просили нас делать их на заказ», - рассказал генеральный директор компании Андрей Зайцев.

Всего будет выпущено 12 различных толстовок с названием района Москвы. Они также будут сопровождаться английской фразой «Это в Москве, знаете ли».

Фотографии представлены компанией.