В преддверии выпускного сезона Lamoda и Love Republic объединились, чтобы поддержать благотворительный сбор вечерних образов для фонда "Второе дыхание", подарив праздник тем, кто в нем нуждается. 1123 подростка по всей России, среди которых дети из малообеспеченных семей и семей группы риска, сироты и дети с инвалидностью и особыми потребностями.

С 2019 года Lamoda поддерживает инициативу фонда "Второе дыхание", в рамках которой было собрано 333,7 тонн гардероба. Эти вещи сортируются и передаются в качестве помощи на благотворительность, в приюты животным, в секонд-хенд магазины "Второе дыхание" или для вторичной переработки.

«Бренд Love Republic всегда транслировал, что для наряда не должно быть особого повода, однако такой важный и трепетный день точно должен случиться в жизни каждого ребенка, и пройти он должен в образе мечты», — рассказали в пресс-службе компании.

В рамках сбора до 15 мая в магазин Love Republic и пунктах выдачи заказов Lamoda со специальными боксами фонда "Второе дыхание" в Москве можно принести праздничную одежду для выпускников: для девочек - коктейльные платья, комбинезоны, костюмы, топы, украшения и сумки; для мальчиков – пиджаки, брюки, рубашки и галстуки.

Источник фото: "Второе дыхание"