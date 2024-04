Во второй день первого модного проекта Казахстана коллекции представили марки Arunaz, AUGUST, Na MI Lab, Коллективный показ финалистов New generation (DomiKE by Assel Abitayeva, Pirlepes by Talgat Nursaule, Elmtree by Elmira Assylbekova, Mode de VIE by Victoria Makhmutova, DM by Dina Marat, Blanc 1664, Zalkar (Кыргызстан), Naiyl Baikuchukov, Ainash Karina, ASSEM MEIRAM, Isabel Garcia by YesseY.

Arunaz

Назым Карпыкова - основательница молодой и динамично развивающегося бренда дизайнерской одежды «ARUNAZ ATELIER».

Назым основала свой бренд в 2014 году, постоянно представляет собственные коллекции на Казахстанской неделе моды KFW. Ее стиль нравится многим селебрити казахстанского шоу-бизнеса. Она тонко чувствует тренды и умеет грамотно сочетать их с восточными мотивами. На красных дорожках и других крупных мероприятиях в Казахстане можно встретить звезд в нарядах от Arunaz – этот бренд полюбился известным артисткам Аише, Мадине Садвакасовой, Розе Рымбаевой, Баян Алагузовой, Лидо, Камшат Жолдыбаевой и многим другим.

Бренд успел покорить сердца модниц Казахстана и стран зарубежья. За 8 лет работы на счету дизайнера сотрудничество со звездами шоу-бизнеса, постоянные клиенты, победы на международных конкурсах и предложение об открытии своего бутика в Италии. Ее воздушные платья произвели фурор на показе в Париже, а среди поклонников ее творчества есть всемирно известные модели.

AUGUST

Казахстанский бренд одежды в этническом стиле AUGUST. В своем творчестве бренд находит вдохновение в богатстве этнической эстетики, и в каждом созданном образе стремится выразить уникальность и глубину. В основе лежит образ смелой девушки степей, олицетворяющей древние качества смелости и решительности. AUGUST соединяет этот образ с элементами современности и дерзости, чтобы создать уникальное воплощение культурного наследия в современном мире.

Na MI Lab

«Все мы чего-то ждём, вглядываясь

В горизонт событий.

Где же ты , тот самый тёплый бриз надежды,

предвещающий встречу с голубой мечтой?»

На белом холсте обыденности мы рисуем мечту кистями поступков, окуная их в глубины разума. Лишь используя ту палитру, что подсказала нам сама природа.

Если хочешь постичь, кто ты на самом деле, ступай и иди, пока вокруг не останется тех, кто знает тебя по имени. Путешествие — великий уравнитель, великий учитель, горький, как лекарство, и твердый как зеркало. Долгий путь позволит тебе узнать о себе больше, чем сотня лет спокойного созерцания.

Герой DUNE много путешествует, похож на камень, пронесенный водою многие сотни верст, его шероховатости сглаживаются, и все в нем принимает мягкие округленные формы.

Chambray Blue наполняет коллекцию лёгкой жизненной силой, Orangeade дарит хорошее настроение, Peach Fuzz навевает ощущение безмятежности, а вместе с ним ощущение тепла и покоя.

Коллективный показ финалистов New generation

В завершающий день KFW, 20 апреля, проешл коллективный показ финалистов национального конкурса молодых дизайнеров «New Generation». Асель Абитаева, Талгат Нурсауле, Эльмира Асылбекова, Виктория Махмутова и Дина Марат получили уникальную возможность представить свои работы широкой аудитории. Отметим, что компания LG Electronics Almaty Kazakhstan (LG) выступила официальным партнером Kazakhstan Fashion Week. Компания LG, поддерживая талантливых казахстанских дизайнеров, развивает креативную индустрии страны. В LG отмечают, что свежий взгляд и творческие идеи молодых креаторов могут внести значительный вклад в развитие индустрии, экономического роста страны и позитивных изменений в мире.

DomiKE by Assel Abitayeva

«В пять лет мама научила меня вязать, но я всегда интересовалась рисованием. Параллельно к рисованию в школе один из любимых предметов была техноло́гия (труд). Я всегда любила заниматься рукоделием. Это привело меня к профессию «художника модельера»(АТУ).

До карантина работала в творческой мастерской шоу-балета в г Астана. Сегодня сотрудничаю с творческими личностями как Айсаным Кастеева, Алия Валерьевна, шоу балет ВИВА и.т.д.

Вдохновением к коллекции стал цветок. В Алматинской области на периметре 3 км в горах растет растение, которое называется «стеллера карликовая». Оно цветет начиная с конца мая. Каждый раз после дождя и когда слабый ветер с запада обалденный запах доносится до дома. Это мой самый сладкий запах детства.

Elmtree by Elmira Assylbekova

Я - Эльмира Асылбекова – финалист New Generation 2023, основатель бренда Elmtree. В своем творчестве я попыталась преобразить древнее искусство вязания в современные шедевры.

Созданная для смелых и творческих душ, наша коллекция воплощают в себе сочетание функциональности и стиля, делая каждое изделие не просто вещью, а манифестом индивидуальности.

Используя современные техники и экологически чистые материалы, мы создаём вязаные изделия, которые не только красивы, но и экологичны. Бренд стремится быть в авангарде устойчивой моды, доказывая, что стиль и ответственность могут идти рука об руку.

Mode de VIE by Victoria Makhmutova

«EthnoForce» - Сила Традиций. Коллекция «EthnoForce» воплощает в себе силу и красоту традиционной культуры, сочетая в себе смелость с уважением к историческому наследию. Главная героиня этой коллекции - девушка, обладающая стержнем в характере. Ее решительность и смелость отражаются в каждом образе. Она не боится выделяться и подчеркивать свою уникальность, но при этом всегда помнит и ценит свое историческое наследие. Каждая деталь коллекции «Этно Force» пропитана духом и культурой, передавая силу и гордость за свои корни. От тканей с яркими этническими узорами до аксессуаров, вдохновленных народными ремеслами, каждый элемент наполнен энергией и стойкостью. «EthnoForce» - это не просто коллекция одежды, это история и культура, оживленные смелыми предпочтениями и уважением к прошлому. Это объединение силы и красоты, где каждая деталь рассказывает свою уникальную историю.

DM by Dina Marat

В основе бренда лежит свежий взгляд, минимализм и элегантная эффектность, Одежду DM by Dina Marat можно надеть утром в офис, вечером пойти в ней на свидание либо на вечеринку, а также она удобна для важных встреч и обычных городских будней. Уникальность бренда «DM by Dina-Marat» в том, что, если добавить элементы «дерзости» и даже «хулиганство», вещь не теряет свою привлекательность и оригинальность. Это индивидуальность коллекции «DM by Dina-Marat».

Стратегия дизайнера направлена на то, что все изделия от «DM by Dina-Marat» имеют функционально-архитектурные формы и эксклюзивный крой. Одежда сидит на фигуре «как нарисованная», сочетая в себе легкость и нежность. Такую одежду могут носить люди, контролирующие свои поступки, серьезные, в большей степени, с признаками: лидирующие, уверенные и влиятельные люди.

Основателем бренда является Дина Дарыбаева - красивая, утонченная, элегантная, эффектная девушка, обладательница титулов «Мисс красоты-2016-2017гг» в городе Караганда, лицо Российского бренда «Olga Grinyuk», «Aruna Brand», «9 Region».

Ее бренд – это полное отображение ее стиль в одежде и в жизни. По словам Дины, она родилась дизайнером, с самого детства ей нравилось создавать, шить, менять и давать любым вещам новую жизнь и при этом отличаться от окружающих.

Название коллекции «Ozine sen» - ведь, и правда, поверив в себя можно изменить все!

Blanc 1664

Коллаборация первого бренда трансформеров в Казахстане YANG LAIN и французского бренда 1664, созданная модельером Адили Ботабаевой: Гармония Моды и Доброты.

Мировые тренды моды встречаются с глубокими человеческими ценностями в новой коллекции от модельера Адили Ботабаевой. В рамках Kazakhstan Fashion Week, которая будет проходить 19-20, апреля она представит совместную коллекцию с французским брендом 1664, проникнутую темой заботы о бездомных животных. Дизайнер Адиля Ботабаева вложила всю энергию в создание уникальных образов, которые отражают сочетание моды и доброты.

Выход новой коллекции приурочен к выходу нового продукта 1664 на рынок, а именно –Kronenbourg 1664 Rosé. Это лёгкий и освежающий пшеничный напиток с нотками красных ягод в розово-золотых оттенках. Отличная альтернатива для тех, кто ценит игристое вино.

Символом новой коллекции станет маскот компании бренда 1664 – французский бульдог. Важную роль сыграл проект @Frenchies_help, который занимается помощью бездомным французским бульдогам в Казахстане.

Zalkar (Кыргызстан)

Коллекция под названием «Селкинчек».

Залкар Аскарали уулу - дизайнер, ювелир, основатель бренда «ZALKAR», Член Союза Дизайнеров Кыргызской Республики, Член синдиката моды Санкт-Петербургской недели моды. Участник международных проектов, среди них в Милане, Сеуле и странах СНГ.

Naiyl Baikuchukov

Новая коллекция дизайнера Наиля Байкучукова, названная «Опера», представляет собой великолепное слияние элегантности и изысканности, вдохновленное атмосферой Венского бала и величественной красотой классической оперы. Каждое платье из этой коллекции - это произведение искусства, воплощающее в себе изысканные детали, роскошные ткани и силуэты. Сочетание изящных линий, драпировок и воздушных тканей призвано подчеркнуть женственность и изысканность образа, создавая идеальный союз между классическим стилем и современной элегантностью. Коллекция «Опера» призвана превратить каждую женщину в настоящую звезду вечера, погружая ее в атмосферу изысканности и роскоши оперного театра.

Ainash Karina

Бренд женской одежды с национальным колоритом был создан талантливым дизайнером -Айнаш Карина, который вдохновляется красотой и культурой своей страны.

Ее коллекции отличаются уникальным сочетанием традиционных элементов и современных тенденций, что делает их неповторимыми и привлекательными.

Каждая модель в ее коллекции является настоящим произведением искусства, воплощая в себе дух народных традиций и богатство национального наследия.

Особое внимание уделяется выбору тканей, узоров и деталей, которые делают каждую вещь уникальной и запоминающейся.

Этот бренд является ярким примером того, как в современной женской одежде можно сочетать национальный колорит и мировые тенденции моды, создавая неповторимый образ, который будет радовать свою обладательницу и окружающих ее людей.

ASSEL MEIRAM

Бренд «ASSEM MEIRAM» характерен своей элегантностью в неизменном классическом крое и непременном качестве. Цель бренда в создании образов, которые будет подчеркивать красоту и утонченность женской фигуры, сохраняя при этом удобство и комфорт. Особое внимание в процессе пошива элементов гардероба мы уделяем как выбору тканей – они исключительно высококачественные, так и каждой детали одежды.

О коллекции

Изящная и одновременно сильная ханская дочь, дочь степей - какую одежду она бы выбрала, окажись в нашем современном мире? Коллекцию «Бибі» мы создавали, воодушевляясь нашими предками. Образы являют собой переплетение исторических символов, которые имеют глубокие смыслы – это то, чего бы нам не хотелось терять в сегодняшнем дне.

Наша коллекция олицетворяет казахскую бибі.

Воинственность, сила духа, нежность, аристократичность, изысканность, элегантность и благородство - именно эти качества были вложены каждый образ.

Isabel Garcia by YesseY

Коллекция Весна-лето Сезона 2024

Есеева Дана Сабировна - сооснователь бренда Isabel Garcia и Yessey

Айжан Бегасыл — дизайнер бренда.

Isabel Garcia by Yeseey — коллаборация с итальянским брендом дизайнерской одежды, отличительными чертами которого стали необычные фасоны и оригинальный подход к использованию материалов. Компания следует принципу «Прямо с подиума — в гардероб». В её коллекциях элементы высокой моды линии Gold Line превращаются в наряды прет-а-порте по доступным ценам.

Коллекция как чистый холст, олицетворение нежности. Цветы - как начало нового, символ чистых чувств и веры в прекрасное будущее. Музы этой коллекции - балерины, которые с виду кажутся хрупкими и воздушными, но это результат невероятного труда и наличие внутренней силы и стержня.

В этой коллекции представлены эластичные и текстурированные ткани, цветы и перья, камни и бисер. Цветом этой коллекции стали разные оттенки цвета айвори. Все это перенесено как на классические облегающие, так и на ультрамодные, новые силуэты.

