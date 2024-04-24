Журнал «КиноРепортер» в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля назвал имена самых перспективных молодых российских актеров и отметил их заслуги хрустальной звездой. Церемония награждения состоялась в яхт-ресторане «Чайка», который является партнером премии «Аванс».

Лауреатами этого года стали Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд. Зрители были поражены игрой Марка как в военной картине Сергея Урсуляка «Праведник», так и в фантастической ленте Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед». Анна же стала настоящей звездой, снявшись у Жоры Крыжовникова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграла юную героиню со сложной судьбой.

Издание всегда держало руку на пульсе и выбирало лучших представителей молодого поколения. Милош Бикович, Юлия Александрова, Анфиса Черных, Ангелина Стречина, Тихон Жизневский, Роман Курцын, Аглая Тарасова, Ирина Старшенбаум — это лишь малая часть популярных актеров и признанных звезд, которые начали свой путь вместе с премией «Аванс». Сегодня к плеяде молодых звезд присоединились Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд.

Особым украшением вечера стали молодые исполнители: финалистка «Голоса» Анастасия Иванова с пронзительной композицией «Воин духа», певец Amirchik и певица Stacy, а также актриса Валентина Ляпина, подарившая гостям хиты из фильма «Бременские музыканты», где сыграла главную роль.

Гостями 11-й премии «Аванс» стали участники и гости ММКФ, делегации стран БРИКС, лидеры российского кинематографа и телевидения разных поколений, среди которых Яна Чурикова, Светлана Иванова, Алексей Учитель, Ангелина Вовк, Анна Шатилова, Алена Свиридова, Елена Ханга, Родион Газманов, Роман Курцын, Ева Смирнова, Кирилл Крок, Евгений Дятлов, Елизавета Арзамасова, Глафира Тарханова, Лянка Грыу, Борис Дергачев, Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Владислав Тирон, Юлия Барановская, Леон Кемстач, Дмитрий Дюжев, Игорь Волошин, Фридрик Тор Фридрикссон, Макар Хлебников, Дарья Жовнер, Елена Николаева, Мила Ершова и многие другие.