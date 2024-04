Накануне 8 марта 2024 года в толерантное бормотание стримингового сервиса Netflix вмешалась яркая премьера, которая обещала ослепить своим великолепием тех, кто заскучал от блеклых сериалов на один укус. Из названия статьи можно догадаться, что речь идет о «Джентльменах» Гая Ричи — 8-серийном спин-оффе одноименного фильма 2019 года, где титулованный британский режиссер умело оттеняет криминальные разборки наркобаронов безукоризненным чувством стиля.

Пока одни зрители дискутировали о природе нового мини-сериала, выясняя является ли он полноценным сиквелом или же самостоятельной историей, мы сконцентрировали внимание на костюмах. А именно прислушались к шепоту стежков, фасонов, цветовых решений, винтажных аксессуаров и других вестиментарных подробностей. Зачем? Потому что они способны рассказать о характерах и намерениях героев лучше них самих, учитывая, что ради сохранения жизни и процветания бизнеса те утаивают правду или вовсе ее искажают.

ДИСКЛЕЙМЕР: В данной статье присутствуют упоминания запрещённых законодательством РФ наркотических веществ и носят исключительно информационный характер в контексте публикации.

– Одежку вы всегда подбираете согласно случаю!

— Естественно! Я полагаю, что в жизни необходимо заслужить право на все, в том числе право выбирать себе любой гардероб. Одеваюсь я по погоде, для каждой погоды свой стратегия.

Этот диалог был позаимствован не из сериала, а из фильма «Джентльмены» Произошел он между Микки Пирсоном, наркобароном и королем лондонской травки, и Мэтью Бергером, просвещенным эрудитом евреем, миллиардером и ковбоем, который вознамерился выкупить его бизнес. Кажется, что здесь такого. Два дельца обмениваются любезностями, прежде чем перейти к сути, только вместо птичек и погоды решили порассуждать о моде. В тот самый момент рассказчик в лице нечистоплотного журналиста Флетчера делает ремарку. Они говорят вовсе не об одежде, а принюхиваются к друг другу как собачки, оценивая интеллектуальные способности и демонстрируя, кто здесь босс. Сериал является духовным наследником фильма, продолжая исследовать не только концепцию английских поместий, скрывающих под своими угодьями фермы с марихуанной, но и коммуникацию правящих элит посредством гардероба.

«To hunt in a jungle, but sleep in a zoo» – так звучит слоган «Джентльменов», где изнеженные аристократы хотят поиграть в бандитов и наоборот. Только костюм вступает в схватку раньше противников и показывает, на что способен каждый.

С самого начала Гай Ричи возвращается к основам: история в значительной степени опирается на семейные связи как средство погружения в криминальную изнанку. По сюжету капитан миротворческих ООН сил Эдвард Хорниман ( Тео Джеймс) возвращается в Англию по просьбе печальных обстоятельств: батюшка, герцог Холстедский, лежит при смерти. Надобно попрощаться, а после из вежливости стать свидетелем, как родовое поместье и титул переходят в руки старшего сына. У постели умирающего нас знакомят с главными действующими лицами. Великосветской матерью семейства Леди Сабриной (Джоэли Ричардсон), преданным смотрителем и егерем Джеффом Сикомбом ( Винни Джонс), эмансипированной младшей сестрой Шарлоттой (Джасмин Блэкбороу) и, наконец, старшим братом Фредди (Дэниэл Ингс). Последний, будучи неисправимым гедонистом и кокаиновым наркоманом, как раз и станет катализатором всех проблемных происшествий.

Если вам нужны доказательства того, что режиссер вновь собирается высмеять нравы и повадки английской знати, посмотрите на говорящую фамилию. Horniman удобно раскладывается на две части: «horny» переводится с английского как «похоть», «man» – человек. И у каждого героя данный грешок выражается по-своему.

Конфликт назревает резво и потешно. Как только тело отца отправляется покоиться с миром, юрист зачитывает завещание. Нежданно-негаданно все нажитые блага ( усадьба с угодьями, имущество и титул) показывают Фредди средний палец и переходят к Эдварду. Первый устраивает настоящую истерику, оглашая интерьеры филигранны матом, однако вспышка гнева продиктована не только оскорбленным самолюбием. Фредвард задолжал несколько миллионов фунтов наркомафии. Важно понимать, что богатство герцогов весьма условно. Аристократы люди важные и гордые, но в материальном плане почти беспомощные. Благо почивший герцог Холстедский нашел источник пассивного дохода, но только детям об этом не сказал. Посему, когда Эдвард лихорадочно соображает, где найти средства для погашения долга Фредди, на авансцену выходит правда. Там, под поместьем, находится подземная плантация по выращиванию марихуаны, сбыт которой курирует криминальный авторитет Бобби Гласс. Пока он отбывает десятилетний срок в тюрьме, его делами руководит дочь Сьюзи (Кая Скоделарио) — девушка с железной хваткой, которая испепеляет взглядом неугодных и рушит судьбы элегантным взмахом пальчиков, усыпанных кольцами Cartier. Мисс Гласс делает Эдварду предложение: он помогает ей вести дела и устранять проблемы в бизнесе, а за это получает крупное вознаграждение, позволяющее не лишиться родового гнезда, на которое уже покушается бизнесмен в исполнении звезды «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито.





Данный эпизод запускает целую цепочку событий, где ценность представляют не только динамичные мордобои и зрелищность происходящего, а то как одеваются все сопричастные, чтобы либо заполучить лакомый статус царя «джунглей», либо отсиживаться в «зоопарке» своего знатного происхождения. За проделанную работу стоит поблагодарить художницу по костюмам Лулу Бонтемп. Она сумела прописать арку каждого персонажа, продемонстрировать характер и показать внутреннюю трансформацию с помощью внешнего. Давайте узнаем, как это было.

Эдди Хорниман

За личностным развитием этого персонажа наблюдать интереснее всего. Правда, смотреть стоит не только на великолепную игру Тео Джеймса, его уравновешенность, сообразительность и выверенные до миллиметра решения, а на то, как стратегические победы и обряд посвящения в гангстеры влияют на наполнение и стоимость его гардероба.

В первой серии, когда Эдвард впопыхах приезжает в родные пенаты, мы видим солдата, который прекрасно чувствует себя в скромных по меркам аристократов вещах. Военную выправку обрамляет дежурная белая футболка и куртка от Levi’s под названием Engineer’s Jacket (98$ ) . Да, пошитая из 100% хлопка, безусловно практичная, но скорее подходящая представителю рабочего класса.

После того, как герой поневоле становится герцогом и наследником всех проблем своего отца, в его образе прописывается маркер благородного происхождения — темно-синяя вощеная куртка Barbour. Если хотите понять масштаб сказанного, напомним, что английская компания Barbour & Sons удостоена орденами от Елизаветы II и принца Уэльского и почти полвека одевает королевский двор. На плечах Эдварда красуется модель Bedale Wax, разработанная и выпущенная в 1980 году. Она сделана из непромокаемой вощеной парусины и имеет классические и необходимые детали Barbour: вельветовый воротник, двустороннюю латунную молнию и два практичных просторных кармана. Несмотря на культовый флер вещи и стоимость в 400$, ее небрежная стилизация с рядовым джемпером, болотными брюками- чиносами и рубашкой с обмякшим воротником говорит о нежелании Эдварда вести себя как подобает статусу.

Внешним импульсом для взросления вкусов 10-го герцога Холстедского становится величавая Сьюзи Гласс. На протяжении сериала ее костюмы и повадки демонстрируют звериный оскал. Когда такая девушка предлагает сотрудничать, приходится соответствовать, если хочешь ее переиграть. А пока она будет упорно игнорировать твое полное имя, используя ребяческое Эдди, как бы намекая, что в криминальном бизнесе наш герой еще птенец.

Выход из зоны комфорта происходит постепенно. На протяжении нескольких серий Эдвард все еще будет отсиживаться в знакомом водоеме стиля casual, забывая заправлять рубашки и упорно игнорируя существование индивидуального пошива. Однако внимательный зритель может заметить тот момент, когда новоиспеченный бандит более менее освоился в преступном мире и почувствовал себя относительно уверенно. Так, в повседневной жизни Эдвард примеряет кардиган с шалевым воротником от Pioneer за $320 долларов. Вертикальный рубчик, стройный ряд из пяти пуговиц, нашивки на локтях из итальянской коричневой телячьей кожи с двойной строчкой хоть и выглядят старомодно, но придают нашему герою непринужденный и расслабленный вид. А бокал виски за полторы тысячи фунтов и вальяжная поза намекают, что этот человек — хозяин положения и грамотно распоряжается привилегиями роскошного наследства. Тот же эффект производит вельветовая рубашка c карманом у сердца и воротником на пуговицах от голландского бренда Scotch & Soda Essential из зимней коллекции 1985 года.

Постепенно мы начинаем замечать, какое удовольствие Эдвард Хорниман испытывает, когда с ним начинает считаться даже не Сьюзи, а ее отец Бобби Гласс. Если обязанность вести себя как потомственный аристократ была навязана извне, то карьера в наркобизнесе процветает по воле её обладателя. Защищать интересы Эдварда вступаются однобортные пальто, костюмы bespoke в разнообразную клетку, где классика английского пошивочного мастерства объединяется с более современным расслабленным силуэтом, натертые до блеска оксфорды и броги, и конечно, коллекция премиальных часов.

Герцог Холстедтский меняет их почти в каждом эпизоде, но ни одним часам не уделяется столько экранного времени как Panerai Luminor Power Reserve PAM 126 ( больше 400 000 рублей) . Вы можете их детально рассмотреть в пятой серии, когда Эдвард закуривает сигару. Panerai Luminor Power Reserve PAM 126 — аксессуар голубых кровей. Они обладают 40 мм корпусом из нержавеющий стали и приводятся в действие вечным механическим калибром Panerai Caliber OP IX c автоподзаводом и запасом хода около 42 часов. Изделия бренда появились на свет благодаря союзу итальянского дизайна и швейцарских технологий, поэтому вот уже более 150 лет считаются настоящей классикой для истинных джентльменов.

Сьюзи Гласс

Появление в кадре Сьюзи Гласс заявляет о двух неоспоримых фактах: во-первых, она здесь босс, а во-вторых, с этим лучше согласиться ради своего же блага. В отличие от Эдварда она не заточена на скромность и предпочитает демонстрировать свою власть и нажитое богатство с помощью маскулинных вещей, обставленных утрировано яркими цветами, баснословно дорогими аксессуарами, броским макияжем эры Золотого Голливуда и каблуками на острой, как и ум своей обладательницы, шпильке.

Эволюции как таковой здесь не происходит, потому что стиль Сьюзи настаивался годами и является рабочим инструментом при любых обстоятельствах, будь то ласковое устрашение герцогов или ведение судьбоносных переговор с конкурентами. Но ахиллесова пята у главы каннабисной империи своего отца все же есть. В поведении Мисс Гласс прослеживаются скитания. С одной стороны она хочет вращаться в кругах британского дворянства, а с другой выделяться в толпе этих снобов. Если говорить на диалекте модных трендов, то умело балансировать между «тихой роскошью» и желанием с ног до головы нарядиться в люксовые бренды, дабы люди знали, сколько денег на ее счетах.

Лулу Бонтемп прекрасно отразила эту двойственность. Концепция «тихой роскоши» (quiet luxury) во многом связана с понятием «старых денег». Эстетический код рифмуется с величественным минимализмом и самодостаточностью. Одежда должна быть лаконичная, с идеальной посадкой и хорошим качеством пошива с использованием дорогих тканей. Цветовая гамма нейтральная: оттенки бежевого, коричневого, молочного, черного, бордового и синего. А биография ювелирных изделий может уходить корнями в молодость прабабушек.

Сьюзи пытается усвоить данные правила с заметным перфекционизмом. Например, когда она отправляется на рыбный рынок к кокаиновым мафиози, чтобы те простили Фредди половину долга, ее деловую хватку «поддерживает» двубортное пальто от Ralph Lauren в клетку «Принц Уэльский», пошитые из той же ткани широкие брюки, остроносые лакированные лодочки и акцентный красный берет. Если не брать во внимание оттенок головного убора, то можно отнести образ к подлинной классике. Об изысканном вкусе также свидетельствует нежная привязанность к жакету из букле от Chanel в трогательной розово-молочной гамме или же твидовый ансамбль из пальто и приталенного пиджака.

Но как только вы сделали вывод, что Сьюзи придерживается концепции «тихой роскоши» на британский лад, то вам с экранов приветственно кивают привычки нуворишей с засильем логотипов и легким налетом цыганщины.

В одной из сцен Мисс Гласс взяла от обеспеченной жизни все и сразу. Открывая дверь в офис, мы видим, как она, забросив ноги на стол, дерзит минимализму. Относительно миролюбивую винную водолазку дополняют винтажные брюки от Cavalli c галлюциногенным принтом и прозрачные лодочки Aldo, яростно усыпанные шипами. На кистях часы и браслеты Cartier, а пальцы покрывают сразу несколько массивных колец. Что касается сумок — исключительно Hermes.

Но есть один образ, где чрезмерность прекрасно уживается с искусством power dressing. Найти его можно прямо на плакате. Мисс Гласс стоит чуть позади Эдди Хорнимана в бархатном костюме-тройке от Stella Mccartney. Мужские проформы, жесткая линия плеча, насыщенный алый цвет усилен красной помадой, множество колец и тот самый хищный взгляд. Впечатление одно: не нарывайтесь и не перечьте Сьюзи Гласс.

Фредди Хорниман

Актеру Дэниэлу Ингсу выпала честь примерить сразу несколько амплуа, среди которых помимо карикатурного аристократа была гигантская курица. Но об этом чуть позже. Весь облик Фредварда пронизан праздной скукой и безалаберным отношением не только к себе, но и членам своей семьи. Он уходит от ответственности, прикрываясь благородным происхождением, проматывает состояние отца, не задумываясь откуда вообще берутся деньги, поэтому неудивительно, что титул герцога был отдан не ему, а младшего брату.

Хотя есть пару талантов, которыми Фредди безусловно обладает – вляпываться в неприятности и с наигранным достоинством носить охотничий костюм, пиджаки из твида, халаты батюшки, подернутые временем свитера крупной вязки и вельветовые брюки.

Вроде бы он действительно старается нести свой аристократический долг ничегонеделания и доказать, что англичане все делают со вкусом: и рыбачат, и в бридж играют, и пьют чай, и охотятся. Но тут же отправляется на прогулку по саду в полосатой пижаме, заправленной в резиновые сапоги, и шапочкой для сна на голове На похоронах скорбит во фраке, но при этом воротник рубашки мятый.

Если вы подумали, что Фредвард пародирует лондонского денди, художница по костюмам вносит небольшие корректировки. Спокойствие для этого героя равноценно преступлению, поэтому он всегда пытается навести шума, устраивая эксцентричные выходки и одеваясь соответственно. Уже после того, как Фредвард узнает, что его семья сотрудничает с Глассами, начинается игра в гангстера-подражателя. Яркий пример – наряд для посещения подпольных боев. Гигантская косматая шуба, плохо отглаженная клетчатая рубашка, галстук в диагональную шотландскую клетку, коралловые вельветовые брюки, и наконец, сосредоточения пафоса – очки Cartier 1983, покрытые 22-каратным золотом. «Казаться, а не быть» – вот любимое хобби нашего Фредди.Кстати, расплата за гедонизм не заставила себя ждать и явилась в образе гигантской курицы.

Кутюр в курятнике

Криминальный авторитет, которому Фредди задолжал 8 миллионов фунтов, согласился уменьшить сумму долга, если провинившийся станцует перед ним в костюме курицы, кудахтая на камеру. Когда Лулу Бонтемп ознакомилась со сценарием, она подумала «Хм, костюм цыпленка, это же невероятно скучно». Но, как говорила Сьюзи Гласс, все сводится к исполнению. Художница решила сшить его из настоящих перьев, чтобы по-настоящему усилить эту травмирующую и одновременно абсурдную сцену. Если вы не планировали смотреть сериал, то стоит попробовать хотя бы ради этого момента.

Леди Сабрина Хорниман

Матриарху семьи Хорниман идеально подходит концепция обманчивого впечатления. В первых сериях она выступает в роли стороннего наблюдателя: внимательно следит за водоворотом интриг, но сама в них не участвует. Лулу Бонтемп сформировала гардероб Леди Сабрины по образу и подобию типичной леди из поместья, аристократки до кончиков ногтей, которая выбирает проверенную временем классику (british nobility), где скромно подсвечиваются портновские традиции Англии и Шотландии, а также умение похвастаться родословной без атрибутов китча. Зачем это нужно, если нам и так понятно, что роскошь сопровождает ее всегда?

Особый акцент сделан на загородный стиль и связанные с ним историзмы. В одной из сцен, когда леди Сабрина прогуливается с собакой, мы можем уловить каноны охотничьего дресс-кода, сформировавшегося еще в середине XIX-го века благодаря графини Кэтрин Данмор. Именно ей принадлежит популяризации куртки из шотландского твида, которая позднее трансформировалась в норфолкский пиджак и hacking jacket, модель, скроенную специально для верховой езды. Поначалу такие пиджаки носили с мешковатыми бриджами (knickerbockers) и сапогами, а позднее – с непарными брюками. Примечательно, что леди Сабрина не просто адаптировала наследие под современность, а повторила его почти без изменений.

Но дьявол кроется в деталях. За множеством мирных шоколадно-сливочных пальто и кейпов, кашемировых свитеров насыщенных драгоценных тонов, расписных шалей и шелковых платков скрывается толика бунтарства. Так, во время похорон на голове Леди Сабрины красуется шляпка с чучелом сороки – намек на многолетний роман с егерем Джеффом, который сердобольно выхаживает местную живность. Чуть позже нам открывают еще один секрет: оказывается, что Сабрина в курсе подпольной фермы и готова вступиться за детей. Решимость на переговорах с криминальными авторитетами подчеркивает коллекциях двухцветных и провокационно ярких кожаных перчаток.

Стэнли Джонстон

«Еще один осколок Америки, прибившийся к нашему Королевству…

Снова обращаемся мы к словам продажного журналиста Флетчера из фильма «Джентльмены», чтобы проследить взаимосвязь между полным метром и сериалом. В обоих случаях сарказм адресован миллиардерам из Соединенных Штатов , которые практикуют мимикрию под английскую аристократию. Стэнли Джонстон, сколотивший состояние на торговле метамфетамином, разделяет обязанности Фредди Хорнимана, создавая калейдоскоп проблем. Если второй организует конфликты по собственной глупости, то у первого есть четкий план – притворится благодетелем и выкупить поместье Хорниманов, чтобы те выплатили долг и обеспечили себе безбедную жизнь на несколько поколений вперед.

Вроде бы мотивы лежат на поверхности. Бизнесмен из-за океана желает приобрести дом под свои намерения и стать тем, кем не является Репликой герцога. Аксессуары в лице слуг, членство в самом эксклюзивном клубе Лондона и пышные приемы, которые он устраивает, чтобы наладить связи в высшем обществе, говорят о подражательстве.

Идентичный диалог ведет нарочито высокомерный костюм-тройка, скроенный по индивидуальным лекалам потомственными портными с Сэвил-Роу. Галстук с аккуратным узлом, манжеты рубашки, виднеющиеся из рукавов ровно настолько, чтобы не закрывать наручные часы, и непременный платок-каре в кармашке пиджака — все эти элементы складываются в срежиссированное щегольство, которое не совсем характерно для британского корпоративного стиля.

Лулу Бонтемп не стала скрывать, чья манера одеваться зашита в гардероб Стэнли Джонстона. Взгляните на шейные шелковые платки с игривым горошком и экзотическим пейсли, и вы сразу поймете, что перед вами страстный поклонник Кларка Гейбла. В социальных сетях художница представила мудборды и даже воссоздала один из культовых образов, где поверх однобортного пиджака в миниатюрную гусиную лапку наброшен кремовый свитер.