Бренд Alena Akhmadullina представил весенне-летнюю коллекцию Alena Akhmadullina, вдохновленную сказкой Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Вдохновленная биологическим строением дубов из Лукоморья, коллекция была представлена объемными вышивками из слоев органзы.

Сказочные лесные мотивы были напечатаны на шелке высокой плотности, к которым были добавлены другие элементы, такие как трава и листья. Конечно, не обошлось без принта «неведомых зверей». «Кот ученый» с крыльями парит в облаках. Женское начало проявляется в палитре бледных цветов в сочетании с жемчугом, а мужское - в брутальных изделиях из кожи и денима и четких структурах.

В соответствии с ДНК бренда Ахмадулина представила ряд вещей, вдохновленных смокингом: мужской костюм становится женственным, дополняясь декором из «шкатулки драгоценностей» царевны. Драматический образ Черномора прослеживается в изделиях, где на джинсовую ткань наносится водоотталкивающий спрей, придающий ей текстуру, напоминающую кожу.

Вязаный крючком блок - это отражение интерпретации доспехов Руслана. Четкая структура контрастирует с женственными силуэтами, цветами и фактурами пряжи. Платье в пол и расклешенный брючный комбинезон состоят из вязаных вручную ярусов, которые дополнены вкраплениями жемчуга.

Фото предоставлены компанией.